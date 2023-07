Wie Gloria von Thurn und Taxis zum Star der Rechtspopulisten wurde

Ein Wort ist ein Wort ist ein Wort. Wörter hat Gloria von Thurn und Taxis viele. Sie schießt sie in alle Richtungen, auf allen Kanälen. Bei Instagram, in Interviews, auf Anfrage, in kleinen Runden und in großen. Einige hat sie ja so gar nicht gemeint, meint die Prinzessin gar von sich selbst. Dass Homosexualität eine Sünde sei etwa, oder dass Misshandlungen in der katholischen Kirche „totaler Schmarrn“ seien, dass Migration „eine Art Krieg“ sei.

Mal rassistisch, mal homophob schießt sie kilometerweise nach vorn und rudert dann meterweise zurück. Nun schreckt sie wieder vor und zurück. Denn am Freitag, 14. Juli, beginnen die Schlossfestspiele Regensburg, auf dem heimischen Schloss St. Emmeram.

Die Prinzessin mit ihren bunten Brillen ist Schirmherrin der Veranstaltung in ihrem eigenen Heim. Sie lädt Eros Ramazotti, Simply Red und Giovanni Zarrella in ihr Schloss, eine Woche lang. Etwa 30.000 Besucherinnen und Besucher werden sich in dieser Zeit über den Hof vor der Freilichtbühne schieben. Doch nicht alle sind froh über die aristokratischen Festlichkeiten. Künstlerinnen und Künstler aus Regensburg haben bereits im April dieses Jahres in einem offenen Brief zum Boykott gegen das Festival aufgerufen.

War Gloria von Thurn und Taxis wirklich Punk?

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kunstförderin von Thurn und Taxis mit Künstlerinnen und Künstlern aneinandergerät. Revolverheld sagten etwa 2019, kurz bevor die Band zur Zugabe ansetzte, auf der Bühne der Schlossfestspiele: „Wir spielen hier auf dem Grund einer Frau, mit deren Werten wir überhaupt nicht übereinstimmen.“ Das New Yorker Museum El Museo del Barrio, das sich lateinamerikanischer Kunst widmet, hatte ebenfalls 2019 eine ursprünglich geplante Ehrung der Prinzessin aufgrund von Protesten abgesagt.

Die Frage ist aber doch: Wie wurde aus einer Punkprinzessin, die so im Gegensatz zur spießigen Bürgerlichkeit der 80er-Jahre stand, eine Adelige, die Rechtsaußen über Jahre hinweg Aufwind gibt?

Mariae Gloria Ferdinanda Joachima Josephine Wilhelmine Huberta von Thurn und Taxis ist höchster Hochadel, mit all dem, was dazugehört. Schloss, Ländereien. Ihre Familie besitzt den größten Privatwald Deutschlands, hat ein schickes Wappen und genug Geld, um sich hauptberuflich verschiedensten Leidenschaften zu widmen. Sie selbst wurde als Gräfin von Schönburg-Glauchau 1960 in Stuttgart geboren. Ihr Vater arbeitete als Auslandskorrespondent für den Rundfunk und so wuchs sie in Togo und Somalia auf. Wenn ihr Name fällt, fällt auch meist ihr Ehrentitel: Punkprinzessin. Ein Titel, den ihr die Boulevard-Medien 1980 nach ihrer Hochzeit mit Johannes von Thurn und Taxis ehrfürchtig verliehen. Sie fiel durch ihren exzentrischen Stil, Unmengen Drei-Wetter-Taft und überbordende Partys auf. Sie machte heimelige Homestorys in Dirndl, hing mit Andy Warhol, Mick Jagger und Michael Jackson ab. Doch nach Punk, nach der Ablehnung von Leistungsgesellschaft und Kapitalismus, klingt dieses Jetsetleben nicht.

Der Prominentenfriseur Gerhard Meir stylt während der Fernsehsendung „Chic“ am 22. Januar 1986 im Studio Hamburg das Haar von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zu einer markanten Punkfrisur. © Quelle: picture-alliance / dpa

Bescheidene Anfänge: Sie hatten „nur“ eine Villa

1985 betitelte sie sich in einer Geschichte der „Vanity Fair“ als deutsche Sozialistin. Dann aber sprach sie mit dem Magazin über Politik und sagte solche Dinge: „Ich bin sehr interessiert an Politik, aber ich sage, dass eine Frau sich erst um die Politik im eigenen Hause kümmern sollte. Du musst gucken, dass dein Ehemann und deine Kinder glücklich sind und dann kannst du Außenpolitik betreiben.“ Nein, nach Punk klingt das nicht. Es klingt nach einem gesellschaftlichen Zirkel, in dem Feminismus nie stattgefunden hat. Sie kokettierte mit dem Image des einfachen Mädchens von nebenan, das bis zur Heirat und zum Aufstieg als Prinzessin keinen wirklichen Reichtum gekannt hatte. Sie sagte, sie sei nicht zu schick, um mit anderen Menschen in der ersten Klasse eines Linienfluges zu sitzen. Ihr Vater habe „nur“ eine Villa in München besessen.

1990 starb Johannes Prinz von Thurn und Taxis. Und seine Witwe trat nun als Businessfrau und Saniererin des verschuldeten wie potenten Familienunternehmens auf. Laut eines Interviews mit der „New York Times“ wandte sich die Prinzessin dann noch einmal dem Glauben zu. Noch einmal, weil sie bereits in früheren Jahren sagte, dass sie wahnsinnig gläubig sei. Schlagzeilen machte sie in diesen Jahren mit dem Verkauf von Schmuck, Kunst und Wein aus dem Privatbesitz, um die Erbschaftssteuer zu zahlen. Aber ansonsten ist es um sie ruhig geworden.

Gloria Prinzessin von Thurn und Taxis spricht 1986 bei „Wetten, dass ...?“ mit dem späteren Bundespräsident Johannes Rau. Ob sie wohl über Politik reden? © Quelle: picture alliance/United Archives

Sommerfest mit Victor Orban

Noch heute zehrt sie von dem Image als unberechenbare Punkprinzessin, die halt ohne Scham so sagt, was ihr in den Kopf kommt. Und das, obwohl sie Äußerungen getätigt hat, die vor allem Menschen mit rechtem Gedankengut in den Kopf kommen. 2001 saß sie bei einer Talkshow mit Michel Friedman und sagte bei einer Diskussion zu HIV: „Der Schwarze schnackselt gerne.“ In anderen Runden sagte sie, dass Abtreibung „Massenmord“ sei, Geflüchtete „Invasoren“.

Dass Gloria von Thurn und Taxis längst zum Popstar der Ultrakonservativen avanciert ist, zeigen ihre Kontakte. Sie empfing 2012 in ihrem Schloss bei ihrem Sommerfestival Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und sprach später von Meinungsdiktatur. Allerdings nicht wegen der mangelnden Pressefreiheit in Orbans Land, sondern weil sie das New Yorker Museum nicht ehren wollte. Sie pflegte Kontakte zu Stephen Bannon, schwärmte für Donald Trump. Als Grund für die Corona-Pandemie nannte sie den Teufel, verteufelte gleichzeitig pandemiebedingte Absagen der Gottesdienste. Zum Klimawandel sagte sie, dass die Klimadebatte eine „systematische Irreführung“ sei.

Selbst für den Vatikan zu extrem

Doch selbst wer die Worte von Gloria von Thurn und Taxis nicht in die Waagschale schmeißen will, kann sich ihre Tätigkeiten anschauen. Bis 2012 war auf der Webseite einer von ihr initiierten Gebetsgruppe der rechtsextreme und antisemitische Blog kreuz.net verlinkt. 2019 nahm sie an einem Weltfamilienkongress in Verona teil. Bei diesem Klassentreffen der ultrakonservativen Christinnen und Christen wurden ihre Lieblingsthemen – gegen Abtreibung, gegen Homosexualität, für konservative Rollenbilder in der Familie – verhandelt. Das Treffen war inhaltlich so extrem, dass sich sogar der Vatikan davon distanzierte. Etwa drei Jahre nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim wurde die 63-Jährige in den Aufsichtsrat des von Russland finanzierten und kremlnahen Dialogue of Civilizations Research Institute geholt, von dem allerdings seit 2020 keine Aktivität mehr ausgeht. Als Grund für den Krieg in der Ukraine sah die Adelige im vergangenen Herbst nicht etwa den russischen Einmarsch 2022, sondern „die unkontrollierte Immigration aus dem Nahen Osten“.

Dazu sitzt die Prinzessin noch heute im Stiftungsrat der Abtreibungsgegner von „Ja zum Leben“. Auf der Webseite vergleicht die Stiftung Abtreibungen mit Vergewaltigungen.

Dauergast bei Julian Reichelt

Dazu scheint die 63-Jährige quasi über eine Standleitung zum Ex-„Bild“-Chef Julian Reichelt zu verfügen. In seiner Youtube-Schau „Achtung, Reichelt!“ poltert sie gegen modernen Feminismus. Sie glaubt, dass die Demokratie aufgrund von Gewaltausbrüchen nicht mehr existiere, glaubt in einem anderen Fall, dass eine „Herrschaft der Dämonen“ drohe. Die Liste ihrer Aussagen könnte unendlich weitergeführt werden. In der vergangenen Woche war sie allein zweimal bei Reichelt zu Gast.

In den TV-Talkshows ist von Thurn und Taxis nur noch selten – bei Maischberger saß sie zuletzt 2020. Doch hofiert wird die Adelige noch immer. Bei „3nach9“ durfte sie mit Giovanni di Lorenzo noch 2021 aus dem Hochadels-Nähkästchen über Prinzessin Diana plaudern. Ob das so bleiben wird?

Der Boykottaufruf anlässlich der Schlossfestspiele Regensburg sei eine reine „Zeitverschwendung“, kommentierte Gloria von Thurn und Taxis kurz vor Beginn der Schlossfestspiele. Der Hauptsponsor BMW denkt nun aber aufgrund der Aussagen der 63-Jährigen darüber nach, ob er überhaupt die Festspiele weiter fördern möchte. Tatsächlich scheint der Boykottaufruf nicht gewirkt zu haben – zumindest sind laut Veranstalter überdurchschnittlich viele Tickets gekauft worden. Nun. Adel verpflichtet.