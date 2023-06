Neueröffnung am 16. Juni

Zuwachs auf der Kieler Discomeile: Das neu eröffnete Fame an der Bergstraße bietet 600 Quadratmeter Gastraum. Die XXL-Location will Bar, Lounge und Sportsbar in einem sein. Nach zwei Jahren Bauzeit öffnet sie am Freitag, 16. Juni – dem ersten Tag der Kieler Woche. Was die Gäste im Fame erwartet.