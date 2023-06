Meerestiere gefährdet

Sprengstoff in der Ostsee wurde bereits in vielen Wasserproben in der Lübecker Bucht nachgewiesen. Nun soll die alte Munition gehoben werden. Doch wie stark gefährden die Stoffe heute schon Menschen und Tiere?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket