Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Donnerstag, 26.05.2022 (Christi Himmelfahrt)

An Christi Himmelfahrt wechseln sich Sonnenschein und dichtere Wolkenfelder ab. In der Mitte und im Norden fällt örtlich etwas Regen. Am Abend ziehen im Nordwesten neue Wolkenfelder heran und es fällt gebietsweise etwas Regen. An der Küste werden Höchsttemperaturen zwischen 14 und 19 Grad, sonst 17 bis 24 Grad erreicht. Im Süden weht ein schwacher bis mäßiger, im Norden mäßiger bis frischer und an der See auch starker Westwind.

Wetter am Freitag, 27.05.2022

Am Freitag erwartet uns wechselhaftes und windiges Wetter mit einem Mix aus Sonnenschein und einigen Regenschauern. Gewitter entwickeln sich selten. Westlich des Rheins und im Südenwesten scheint die Sonne auch mal längere Zeit. Hier bleibt es am ehesten trocken. Die Temperaturen steigen im Norden nur noch auf 13 bis 19 Grad. Im Süden werden 16 bis 24 Grad erreicht. Es weht ein mäßiger bis frischer, an der See auch starker, in Böen gebietsweise frischer bis starker, zum Teil stürmischer Wind aus West bis Nordwest,

Wetter am Samstag, 28.05.2022

Am Samstag geht es im Norden und über der Mitte oft wechselhaft mit vielen Wolken und Schauern weiter. Westlich des Rheins sowie zwischen dem Main und den Alpen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Nur direkt an und in den Alpen treten Schauer auf. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 11 und 20 Grad. Der Wind aus Nordwest bis Nord weht oft mäßig bis frisch, an der Nordsee stark. Dabei treten gebietsweise frische bis starke, an der Nordsee stürmische Böen auf.

Wetter am Sonntag, 29.05.2022

Auch am Sonntag und zum Wochenstart setzt sich das wechselhafte und eher kühle Wetter besonders über dem Norden und der Mitte fort. Im Tagesverlauf gehen dabei zeitweise Regenschauer nieder, örtlich können sich auch Gewitter bilden. Sonst gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Höchsttemperaturen erreichen 9 bis 17, im Südwesten bis zu 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer Wind aus West bis Nord.

