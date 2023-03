Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter heute, morgen und in den kommenden Tagen? Wo ist mit Regen zu rechnen und wo lockt die Sonne? Mit unserer täglich aktualisierten Wettervorhersage sind Sie immer informiert.

Gefrorenes Tauwasser hängt an den Zweigen eines Baumes.

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aprilwetter kündigt sich schon im März an In den kommenden Tagen soll das Wetter äußerst wechselhaft werden. © Quelle: dpa

Wetter am Dienstag, 14.03.2023

Am Dienstag setzt sich das windige und wechselhafte Wetter fort, und es wird kühler. Im Tagesverlauf gehen gebietstweise kräftige Regengüsse nieder. Zunächst gibt es nur auf den Höhen, später auch im Flachland Graupel-, Schneeregen- oder Schneeschauer. Besonders auf den Höhenstraßen steigt die Glättegefahr. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 5 bis 16 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, im Norden und im Bergland auch starker Südwest- bis Nordwestwind. Es treten starke bis stürmische, auf den Bergen schwere Sturmböen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zeigen sich teils die Sterne, teils ziehen dichte Wolken vorüber. Gebietsweise kommt es noch zu Regen-, Graupel- oder Schneeschauern. Die Temperaturen gehen auf plus 3 bis minus 4 Grad zurück. Stellenweise kann es glatt sein.

Wetter am Mittwoch, 15.03.2023

Am Mittwoch scheint mal die Sonne, mal ziehen zum Teil dichte Wolkenfelder vorüber. Dabei gibt es im Tagesverlauf gebietsweise noch Regen-, Graupel- oder Schneeschauer. Auf einigen Straßen kann es rutschig werden. Nach und nach wird es von Nordwesten deutlich trockener, und am Abend klingen die meisten Schauer auch im Osten und Südosten ab. Am Nachmittag werden Höchsttemperaturen zwischen 0 und 10 Grad erwartet. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Osten auch frisch und mit starken Böen aus westlichen Richtungen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bleibt es überwiegend wechselnd wolkig aber trocken. Die Tempaturen bleiben an den Küsten und am Rhein größtenteils knapp über Null Grad, sonst wird es mit minus 1 bis minus 5 Grad frostig. Autofahrer sollten mit Glätte durch gefrierende Nässe rechnen.

Wetter am Donnerstag, 16.03.2023

Am Donnerstag wechseln sich Sonnenschein und zum Teil noch dichte Wolkenfelder ab, und es bleibt größtenteils trocken. Die meisten Sonnenstunden kommen im Süden zusammen. Lediglich im äußersten Nordwesten und Norden kann es örtlich noch Schauer geben. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 4 und 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nord- und Ostsee auch frischer Wind aus südlichen Richtungen. An der Küste und auf den Höhen der Mittelgebirge gibt es starke Böen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Freitag, 17.03.2023

Auch am Freitag ziehen viele Wolken vorüber. Später setzt sich die Sonne im Südwesten und Süden auch mal längere Zeit durch. Im äußersten Norden fallen im Tagesverlauf einzelne Regenschauer, sonst bleibt es größtenteils trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 19 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an den Küsten und im Nordosten auch frischer Wind aus Süd bis Südost, im Süden aus östlichen Richtungen. Am Wochenende geht es anfangs noch recht trocken los, der Sonntag wird insgesamt wieder wechselhafter und regnerischer.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor