Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 21.03.2023

Am Dienstag überwiegen im Norden und Westen graue Wolkenfelder. Sie sorgen immer wieder für Regen oder Sprühregen. Im Tagesverlauf kommen die Regenfälle über die Mitte in den Osten voran. Im äußersten Südwesten und Süden wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder ab, und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 8 und 17 Grad. Der Wind weht schwach, im Westen und Norden mäßig, in Böen frisch bis stark aus vorwiegend südwestlichen Richtungen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bleibt es im Norden und Nordosten regnerisch. Im Südwesten und Süden kommen zwischen den Wolken die Sterne zum Vorschein. Die Luft kühlt sich auf 9 bis 2 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 22.03.2023

Auch am Mittwoch breiten sich im Tagesverlauf aus dem Norden und Westen graue Wolken mit immer mehr Regengüssen bis etwa zum Erzgebirge und zur Donau aus. Im äußersten Süden zeigt sich ab und zu die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen zwischen Sylt und Berchtesgaden auf 9 bis 19 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, im Nordwesten und an der Küste auch starker Wind aus Südwest bis West. Es treten frische bis starke, im äußersten Norden auch stürmische Böen auf.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es südlich der Donau nur locker bewölkt. Sonst ziehen viele Wolken vorüber, die gebietsweise Regen bringen. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 3 Grad zurück.

Wetter ab Donnerstag, 23.03.2023

Am Donnerstag und am Freitag geht es überall sehr wechselhaft und regnerisch weiter. Immer wieder gehen zum Teil kräftige Regengüsse nieder. In der Nord- und Westhälfte können sich örtlich Gewitter entladen. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 18 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Nordwesten und an der Küste frischer Wind aus Südwest mit frischen bis starken Böen. An der Küsten und auf den Höhen können stürmische Böen auftreten.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor