Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Aprilwetter kündigt sich schon im März an In den kommenden Tagen soll das Wetter äußerst wechselhaft werden. © Quelle: dpa

Wetter am Donnerstag, 16.03.2023

Am Donnerstag lösen sich einzelne Frühnebelfelder über der Mitte und dem Südosten am Morgen noch auf. Dann wechseln sich überall Sonne und Wolken ab. Es bleibt meistens trocken. Nur an der Grenze zu den Niederlanden und im äußersten Norden fällt etwas Regen. Hier treten auch frische bis starke Böen auf. Sonst weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Wind aus südlichen, im Alpenvorland östlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 4 bis 15 Grad.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ziehen immer wieder auch mal dichtere Wolken vorüber. Stellenweise bildet sich Nebel oder Hochnebel, zumindest bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken zwischen Helgoland und dem Kleinwalsertal auf plus 4 bis minus 6 Grad.

Wetter am Freitag, 17.03.2023

Am Freitag ziehen im Tagesverlauf über Nordsee und den äußersten Westen immer dichtere Wolkenfelder heran. Hier gibt es aber oft erst am Nachmittag oder Abend etwas Sprühregen oder Regen. Sonst bleibt es größtenteils trocken. Die Sonne setzt sich zum Teil im Osten und vor allem im Süden häufig längere Zeit durch. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 9 bis 21 Grad. Es weht ein im Süden schwacher, sonst schwacher bis mäßiger, an der Küsten zum Teil frischer Wind aus südlichen, im Alpenvorland östlichen Richtungen.

In der Nacht von Fretiag auf Samstag fällt im Norden und Westen etwas Regen, sonst bleibt es wechselnd wolkig trocken. Zwischen Hochrhein, Bodensee und Alb bilden sich Nebelfelder. Die Temperaturen gehen auf plus 10 bis minus 2 Grad zurück.

Wetter am Samstag, 18.03.2023

Am Samstag bleibt es im Osten und Süden bei einem Wechsel von Sonnenschein und Wolken weitgehend trocken. Im Westen und Norden fällt auch dichten Wolkenfeldern im Tagesverlauf gebietsweise Regen oder Sprühregen. Örtlich können sich auch Gewitter entladen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 9 und 16 Grad. Es weht ein oftmals schwacher, im Westen und an der Küste mäßiger Wind aus südlichen bis unterschiedlichen Richtungen.

Wetter am Sonntag, 19.03.2023

Am Sonntag wird es im Tagesverlauf fast überall wechselhafter. Häufig sorgen graue Wolken für mal mehr, mal weniger, zum Teil auch kräftige Regengüsse. Stellenweise können sich auch kurze Gewitter mit Graupelschauern entladen. Hin und wieder kommt die Sonne zum Vorschein, südlich der Donau auch mal längere Zeit. Die Höchsttemperaturen erreichen 9 bis 19 Grad. Im Norden und Osten weht ein schwacher bis mäßiger Westwind, sonst weht ein schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen. Auch zu Wochenbeginn ziehen im Tagesverlauf fast überall Regengüsse, im Südosten auch Gewitter vorüber.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor