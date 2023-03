Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Frankreich: Erneute Proteste gegen Rentenreform – 46 Festnahmen in Paris

Auch nach Verabschiedung der umstrittenen Rentenreform bleibt der Unmut in Frankreich groß – die Wut vieler Menschen entlädt sich auf der Straße, besonders in der Hauptstadt Paris. Präsident Macron will sich an diesem Mittwoch öffentlich äußern. Kann das die aufgeheizte Stimmung beruhigen?