Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Mittwoch, 29.03.2023

Am Mittwoch überwiegen die Wolken, hier und da zeigt sich aber auch die Sonne. Örtlich fällt Regen. Mit den Temperaturen geht es wieder aufwärts. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 7

und 18 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen, vor allem im Bergland gibt es starke bis stürmische Böen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fällt vor allem im Norden, später auch im äußersten Südwesten gebietsweise etwas Regen. Auch sonst überwiegen meist die Wolken, es bleibt aber überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 12 Grad am Niederrhein und 4 Grad im Nordosten.

Wetter am Donnerstag, 30.03.2023

Am Donnerstag gehen bei wechselnder bis starker Bewölkung im Tagesverlauf einige Regenschauer nieder. Örtlich blitzt und donnert es auch. In den Abendstunden lassen die Schauer nach, und der Himmel lockert immer häufiger auf. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 10 bis 19 Grad. Es weht ein mäßiger, gebietsweise auch frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen. Im Bergland und bei Gewittern muss mit Sturmböen gerechnet werden.

Wetter am Freitag, 31.03.2023

Am Freitag breitet sich im Tagesverlauf von Südwesten auf weite Teile des Landes Regen aus. Vor allem im Süden sind auch einige, mitunter kräftigere Gewitter dabei. Die Höchsttemperaturen bewegen sich bei Werten zwischen 9 und 19 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Im Bergland und bei Gewittern treten Sturmböen auf.

Wetter am Samstag, 01.04.2023

Am Samstag ziehen immer wieder Wolken vor die Sonne, und gebietsweise gehen Regengüsse nieder. Gewitter bilden sich am ehesten noch im äußersten Südwesten und am Alpenrand. Die Sonne zeigt sich an der Küste, im Osten und später auch im Süden auch mal häufiger. Am Sonntag verlagern sich die Regenschauer in den Süden. im Norden wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen erreichen nachmittags 4 bis 11, vereinzelt bis 13 Grad.

RND/Wetterkontor