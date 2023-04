Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 01.04.2023

Am Samstag lassen die Schauer allenfalls in Küstennähe im Tagesverlauf nach, und immer häufiger setzt sich hier die Sonne durch. Vom Norddeutschen Flachland bis zu den Alpen sorgen die grauen Wolkenfelder immer wieder für anhaltende oder kräftige Regengüsse. Im Südwesten und an den Alpen können sich auch Gewitter entladen. 4 bis 13 Grad werden erreicht. In der Mitte weht ein schwacher bis mäßiger, sonst ein mäßiger bis frischer, an der Küste starker Wind. Dabei kommt der Wind im Süden aus westlichen, im Norden aus östlichen Richtungen. Es treten gebietsweise frische bis starke, vereinzelt stürmische Böen auf.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt es über der Mitte und im Süden regnerisch. Im Osten und auf den Höhen mischen sich immer mehr Schneeflocken dazu. Im äußersten Norden bleibt es schon größtenteils trocken. Die Temperaturen gehen auf plus 7 bis minus 1 Grad zurück.

Wetter am Sonntag, 02.04.2023

Am Sonntag setzt sich die Sonne zuerst im Norden und nach letzten Schauern auch im Westen durch. Im Tagesverlauf werden die Regen-, Graupel- oder Schneeschauer auch am Erzgebirge und allmählich im Franken nach. Im äußersten Süden und in den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf 700 bis 1000 Metern Höhe. Dabei geht der Regen gebietsweise in Schnee über. Die Höchsttemperaturen erreichen 2 bis 12 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, auf Rügen und Usedom starker Wind aus Ost bis Nordost.

In der Nacht von Sonntag auf Montag bleibt es zwischen dem Norden bis etwa zur Donau weitgehend trocken. Hier lockern die Wolken immer mehr auf, örtlich können sich aber Nebelfelder bilden. Im Alpenvorland gehen noch Schnee-, Schneeregen- oder Regenschauer nieder. Auf manchen Straßen steigt die Glättegefahr. Die Temperaturen gehen auf plus 4 bis minus 5 Grad zurück.

Wetter am Montag, 03.04.2023

Am Montag setzt sich nach einzelnen Nebel- oder Wolkenfeldern häufig die Sonne längere Zeit durch oder sie wechselt sich mit wenigen Schönwetterwolken ab. Lediglich im Bayerischen Wald und in den Alpen überwiegen noch dichte Wolken und anfangs gehen noch Schneeflocken, Graupel- oder Schneeschauer nieder. Hier kann es auf manchen Straßen rutschig sein. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen in der Osthälfte 0 bis 8, in der Westhälfte bis zu 13 Grad. Es weht ein überwiegend mäßiger, in Böen gebietsweise frischer bis starker Wind aus nordöstlichen Richtungen.

Wetter am Dienstag, 04.04.2023

Auch am Dienstag und Mittwoch setzt sich das vorwiegend ruhige, freundliche und trockene Wetter fort. Die Sonne scheint und gebietsweise ziehen mal mehr, mal weniger Schönwetterwolken vorüber. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 8, in der Westhälfte bis auf 13 Grad. Es weht ein überwiegend schwacher, zeitweise noch mäßiger, an der Ostsee zur Wochenmitte auffrischender Wind aus nordöstlichen bis nördlichen Richtungen.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

