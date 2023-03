Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Aprilwetter kündigt sich schon im März an In den kommenden Tagen soll das Wetter äußerst wechselhaft werden. © Quelle: dpa

Wetter am Samstag, 18.03.2023

Am Samstag fällt im Westen und Norden aus den zum Teil dichten Wolkenfeldern im Tagesverlauf bis in die Abendstunden hinein vereinzelt Regen. Örtlich können sich auch Gewitter entladen. Im Osten und Südwesten ziehen immer mehr Wolken vor die Sonne. In Bayern lösen sich einzelne Nebelfelder auf, dann scheint neben ein paar Wolken häufig die Sonne. 10 bis 20 Grad werden am Nachmittag erreicht. Es weht ein schwacher, im Westen und an der Küste mäßiger Wind aus südwestlichen bis unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es häufig wechselnd bis stark bewölkt, und im Westen und Norden fällt etwas Sprühregen. Sonst bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 1 Grad zurück.

Wetter am Sonntag, 19.03.2023

Am Sonntag wird es wechselhafter. Graue Wolken bringen einzelne, zum Teil kräftige Regengüsse. Örtlich können Gewitter mit Graupelschauern und starken Böen auftreten. Ab und zu kommt die Sonne hervor, an der Küste, in der Lausitz und in Südostbayern auch für längere Zeit. Die Temperaturen steigen auf milde 9 bis 17 Grad. Im Norden und Osten weht ein schwacher bis mäßiger Westwind, sonst weht ein schwacher Wind aus meist südwestlicher bis westlicher Richtung.

In der Nacht von Sonntag auf Montag lassen die Schauer bei wechselnder bis starker Bewölkung immer mehr nach. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 7 und 2 Grad.

Wetter am Montag, 20.03.2023

Auch am Montag überwiegen zunächst oft noch dichte Wolken, im Tagesverlauf kann sich gebietsweise die Sonne durchsetzen.Vor allem im Westen und Nordwesten sind noch ein paar Regentropfen möglich. Die Nachmittagstemperaturen bewegen sich bei Werten zwischen 9 und 16 Grad. Es weht ein meist schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen.

Wetter am Dienstag, 21.03.2023

Am Dienstag fällt aus den grauen Wolken im äußersten Norden zeitweise Regen. In der Mitte wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder ab, und es bleibt weitgehend trocken. Im Süden scheint häufig die Sonne, und es bleibt den ganzen Tag über trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 9 und 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden in Böen frisch bis stark aus südwestlicher bis westlicher Richtung.

RND/Wetterkontor