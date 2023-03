Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 25.03.2023

Am Samstag gehen aus den grauen Wolken immer wieder zum Teil auch kräftige Regengüsse nieder. Örtlich können sich auch Gewitter entladen. In den Mittelgebirgen sinkt die Schneefallgrenze auf 800 bis 1000, in den Alpen bis zum Abend auf 1200 bis 1400 Meter Höhe. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 6 und 14 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker, im Nordwesten zeitweise starker, in Böen stürmischer Wind aus Südwest.

Wetter am Sonntag, 26.03.2023

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hält sich fast überall ein graue Wolkendecke und es fällt außer südlich der Donau häufig Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen gehen auf 8 bis 0 Grad zurück.

Am Sonntag setzt sich das ungemütlich nasse und windige Wetter fast überall fort. Aus den grauen Wolkenfeldern regnet es besonders über der Mitte und im Süden kräftiger oder auch längere Zeit. Im Norden gehen im Tagesverlauf gebietsweise Schauer nieder. In Küstennähe zeigt sich die Sonne häufiger. Auf den Höhen und bis zum Abend auch im Bayerischen Wald und in den Alpen kommt ab 800 bis 1200 Meter Höhe Schnee hinzu. Die Höchsttemperaturen erreichen 5 bis 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste und im Südwesten zeitweise frischer Wind aus im Norden nördlichen, sonst südlichen bis westlichen Richtungen.

Wetter am Montag, 27.03.2023

In der Nacht von Sonntag auf Montag ziehen über die Mitte, den Osten und Süden dichte Wolkenfelder mit Regen, Schneeregen oder Schnee. Im Norden gibt es nur vereinzelte Schnee- oder Graupelschauer. Auf manchen Straßen steigt die Glättegefahr. Die Luft kühlt sich auf plus 3 bis minus 3 Grad ab.

Am Montag meldet sich der Winter zurück. Die Schneefallgrenze sinkt überall bis in tiefe Lagen. Zuerst fällt aus den grauen Wolken in Südbrandenburg und Sachsen sowie im Südosten Schnee oder Regen. Im Tagesverlauf werden die Schauer mit Schnee, Graupel oder Regen fast überall zahlreicher. Bis zum Abend werden die Schauer abseits der Mittelgebirge und Alpen deutlich weniger. Auf einigen Straßen kann es rutschig werden. Am Nachmittag liegen die Temperaturen zwischen 0 und 9 Grad. Es weht ein oft mäßiger, zum Teil frischer, an der Nordsee auch starker Nordwestwind mit frischen bis starken Böen. Auf Rügen und Usedom können zum Abend stürmischen Böen auftreten.

Wetter am Dienstag, 28.03.2023

Am Dienstag ziehen über den Nordosten und den äußersten Osten zunächst noch einige Schneeschauer, sonst bleibt es meist trocken, und die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein. Von Westen und Nordwesten wird es aber bis zum Abend wieder wolkiger. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 10 Grad. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Nordwest bis West.

RND/Wetterkontor