Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Aprilwetter kündigt sich schon im März an In den kommenden Tagen soll das Wetter äußerst wechselhaft werden. © Quelle: dpa

Wetter am Sonntag, 12.03.2023

Am Sonntag ziehen auch im Osten und in Ostbayern dichte Wolkenfelder die Sonne. Einige Regen-, Schneeregen- und Schneefälle ziehen rasch über die Westhälfte bis etwa Schleswig-Holstein, die Mitte und Bayern weiter. Später regnet oder schneit es vor allem in der Osthälfte, dabei gehen auch auf den Höhen die meisten Schneefälle in Regen über. Auf manchen Straßen kann es zeitweise rutschig sein. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 13 Grad. Oft weht ein mäßiger bis frischer, in Böen frischer bis starker Süd- bis Westwind. Auf den Höhen gibt es stürmische Böen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es im Norden, Westen und zum Teil auch im Osten grau und regnerisch. Im Süden bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen gehen am Rhein auf 8 und im Berchtesgadener Land bis minus 2 Grad zurück.

Wetter am Montag, 13.03.2023

Am Montag ziehen im Tagesverlauf zum Teil kräftige Regengüsse vorüber. Örtlich können sich im Westen und Südwesten Gewitter entladen. Zwischendurch zeigt sich auch mal die Sonne. Im Südosten bleibt es dank Föhn trocken und am freundlichsten. Die Temperaturen steigen auf milde 9 bis 22 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwest- bis Südwind mit starken bis stürmischen Böen. Im Norden und Nordwesten sorgt ein starker Wind örtlich für Sturm-, auf den Höhen Orkanböen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag sorgen dichte Wolkenfelder fast überall für mal mehr, mal weniger Regen oder Sprühregen. Die Luft kühlt sich auf 11 bis 2 Grad ab.

Wetter am Dienstag, 14.03.2023

Am Dienstag setzt sich das windige und wechselhafte Wetter fort, und es wird kühler. Im Tagesverlauf gehen viele kräftige Schauer nieder. Erst treten nur auf den Höhen, später auch im Flachland Schneeregen- oder Schneeschauer mit Glättegefahr auf. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 16 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, im Norden zeitweise starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind mit schweren Sturm- oder orkanartigen Böen.

Wetter am Mittwoch, 15.03.2023

Am Mittwoch gehen besonders im Norden, Westen und Süden noch Regen-, oftmals Graupel- oder Schneeschauer nieder. Auf einigen Straßen kann es rutschig werden. Die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefe Lagen. Im Norden können sich stellenweise Gewitter entladen. Am Nachmittag werden Höchsttemperaturen zwischen 0 und 9 Grad erwartet. Im Westen und Süden weht ein schwacher bis mäßiger, sonst mäßiger bis frischer Wind aus West bis Nordwest.

RND/Wetterkontor