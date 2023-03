Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Sonntag, 26.03.2023

Am Sonntag setzt sich das ungemütlich nasse und windige Wetter fast überall fort. Aus den grauen Wolkenfeldern regnet es zum Teil kräftig oder auch mal längere Zeit. Im Südwesten und Süden sind einzelne Gewitter dabei. Oberhalb von 1000 bis 1500 Metern Höhe fällt auch Schnee. An der Nordsee und im Nordosten zeigt sich dagegen häufiger die Sonne, und es bleibt meist trocken. 5 bis 14 Grad werden erreicht. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste und im Südwesten zeitweise frischer Wind aus im Norden nördlichen, sonst südlichen bis westlichen Richtungen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es im Nordwesten und Norden bei wechselnder Bewölkung nur einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer. Sonst ist es überwiegend stark bewölkt, und gebietsweise fällt Regen, Schneeregen oder Schnee. Auf den Straßen muss mit Glätte gerechnet werden. Die Luft kühlt sich auf plus 3 bis minus 3 Grad ab.

Wetter am Montag, 27.03.2023

Am Montag fällt im Süden Bayerns anfangs zum Teil lang anhaltend Regen oder Schneeregen, an den Alpen Schnee. Sonst gibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung immer mal wieder Schnee-, Schneeregen- oder Graupelschauer. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Auf manchen Straßen kann es rutschig werden. Dabei werden 2 bis 9 Grad erreicht. Der Wind weht mäßig, zum Teil frisch, an der Nordsee auch stark aus Nordwest. Es treten starke bis stürmische Böen auf.

Wetter am Dienstag, 28.03.2023

In der Nacht zum Dienstag fällt an und in den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen weiterhin längere Zeit Schnee, sonst ist es wechselnd bewölkt, und die Schauer lassen allmählich nach. Die Temperaturen gehen auf 0 bis minus 5 Grad zurück, über Schnee kann es noch kälter werden. An den Küsten ist es meist frostfrei.

Am Dienstag gibt es vor allem im östlichen Bergland noch einige Schneeschauer, sonst bleibt es von einzelnen Schauer abgesehen meist trocken, und die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein. Am meisten Sonnenschein gibt es im äußersten Nordosten und im Südwesten. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 11 Grad. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Nordwest bis West. Im Osten gibt es starke, im Bergland stürmische Böen.

Wetter am Mittwoch, 29.03.2023

Am Mittwoch überwiegen die Wolken, hier und da zeigt sich aber auch die Sonne. Örtlich fällt Regen. Mit den Temperaturen geht es wieder aufwärts. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 7 und 18 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen, vor allem im Bergland gibt es starke Böen.

