﻿Wie zwei Frauen der Mainstream-Pornografie den Kampf ansagen wollen

Leipzig. Eigentlich wollte sich die sächsische AfD über das Leipziger Pornographie-Portal „Porn Better“ beschweren – immerhin erhält es Fördergelder. Von „Schmuddelkram“ war die Rede. Doch die Aufregung erzielte die umgekehrte Wirkung: Plötzlich interessierten sich Medien deutschlandweit für Esti Krüger (36) und Luna Heine (33) – sie landeten im RTL-Hauptprogramm und in der „Bild“-Zeitung. Zuletzt erhielten sie eine Einladung der weltweit größten Porno-Messe „Venus“. Ihr Ziel? Dem Mainstream-Porno den Kampf ansagen, wie sie im Interview erklären.

Sie wollen laut Ihrer Webseite „gute Pornofilme für alle zugänglich machen“. Warum braucht es das? Sind Pornos nicht längst überall?

Krüger: Genau das sehen wir als Problem. Auf den großen Seiten, den sogenannten Tubes, kursieren viele illegal hochgeladene Videos. Also gestohlener Content. Daran verdienen dann allein die Tubes. Die Darstellerinnen werden mit jedem Klick ausgebeutet.

Heine: Oft ist auch nicht klar, ob alle damit einverstanden sind, dass ein Video im Internet ist. Oder unter welchen Bedingungen ein Porno entstanden ist. Der freie Zugang zu den Filmen hat auch viel zum Schlechten verändert.

Die Startseite von „Porn Better“. Hinter dem Button verbergen sich 30 Rezensionen zu Webseiten von kleineren Produktionsfirmen. © Quelle: LVZ

Was wollen Sie dagegen tun?

Krüger: Wir wollen als Kuratorinnen zeigen, dass es auch anders geht. Es gibt Kollektive, die kleine Webseiten betreiben und dort feministisch, divers und fair produzieren. Unsere Seite soll als Wegweiser dienen: Hier geht es zu fair produzierten Pornos.

Heine: Dass man nun ausgerechnet wegen der AfD über uns spricht, ist natürlich absurd.

Das müssen Sie erklären.

Heine: Wir werden seit Oktober 2022 als eines von vielen Unternehmen vom Freistaat Sachsen gefördert. Davon hatte eine AfD-Abgeordnete Wind bekommen und beim Landtag nachgefragt, wie viel Geld wir bekommen.

„Wir recherchieren den Seiten hinterher“

Ist das denn ein Geheimnis?

Krüger: Nein. Wir arbeiten jeweils neben unseren Teilzeitjobs 20 Stunden pro Woche an „Porn Better“. Dafür erhalten wir jeweils etwa 1000 Euro im Monat. Insgesamt liegt die Fördersumme bei etwas mehr als 25.000 Euro.

Heine: Die AfD hat dann einen Facebook-Post gemacht, in dem von „Schmuddelkram“ die Rede war. Sie hat gefordert, mit dem Geld sollten lieber Straßen gebaut werden. Ich habe spaßeshalber einmal ausgerechnet, dass man mit unserem Geld insgesamt 120 Quadratmeter Straße bauen könnte. Also etwa zehn Meter.

Krüger: Der Facebook-Post der AfD zu dem Thema hat eher wenige Kommentare bekommen. Ich vermute, weil die AfD-Wählerinnen selbst Pornos schauen.

Die Dresdner AfD-Abgeordnete Martina Jost folgte der Spur des Geldes und befand: Förderungen wie für „Porn Better“ wären in Sachsen woanders besser angelegt. © Quelle: LVZ

Wie kamen Sie denn auf die Idee für Ihr Portal?

Krüger: Es war während der Pandemie. Wir haben bei mir auf dem Sofa gesessen und hatten beide die Nachricht gelesen, dass wegen des Lockdowns Porno-Seiten stark wachsen.

Heine: Wir haben beide gemerkt, dass uns die herkömmlichen Seiten gar nicht ansprechen. Man hat meistens sofort 20 Pop-ups mit Penis-Bildern vor den Augen. Das mag für manche angenehm sein, für mich ist es das nicht.

Sie kannten damals noch keine anderen Seiten?

Krüger: Das war für uns damals ziemliches Neuland. Wir kannten kaum Alternativen zum Mainstream. Wir denken heute, dass es vielen so gehen könnte.

Heine: Dabei gibt es so viele engagierte, kleine, tolle Projekte. Inzwischen haben wir 30 Webseiten gelistet und rezensiert. Wir schauen uns die Projekte ganz genau an, recherchieren ihnen hinterher und sprechen auch mit Personen, die in den Filmen mitspielen.

Esti Krüger (links) und Luna Heine stammen aus Schwäbisch-Hall und Hannover. Ihr Portal „Porn Better“ hat seinen Geschäftssitz in Leipzig-Connewitz. © Quelle: Eyad Abou Kasem

In einer Rezension des Portals „Lust Cinema“ wird der überwiegend „männliche Blick“ der Produktionen kritisiert. Was ist damit gemeint?

Krüger: Eines der großen Probleme von Mainstream-Pornos ist, dass bestimmte Bilder ständig wiederholt werden. Dazu gehört der „Male Gaze“, also die männliche Perspektive. Das bedeutet, dass man den Mann gar nicht sieht, sondern nur die Penetration. Die Frau wird gezeigt, aber ob sie einen Orgasmus hat, ist häufig kein Teil der Erzählung. Und fast immer endet alles mit dem klassischen Cumshot. Das ist ja nicht verboten. Aber es vermittelt ein sehr einseitiges Bild von Sex. Als ob jede sexuelle Begegnung mit dem Höhepunkt des Mannes endet.

Heine: Für mich kommen Männer dabei viel zu platt rüber. Was der Mann fühlt, wird nicht gezeigt. Es dreht sich alles um den Penis. Und wenn der nicht funktioniert, gibt es keinen Sex. Das ist ein Hochleistungsanspruch, der auch auf junge Männer, die durch Pornos aufgeklärt werden, einen wahnsinnigen Druck ausüben kann.

„Wenn beim Sex gelacht wird“

Was hilft dagegen?

Krüger: Wir haben beispielsweise kürzlich eine Art Erklär-Porno vorgestellt, in dem gezeigt wurde, wie man ohne erigierten Penis Sex haben kann. Wir wollen zeigen, dass es auch einen anderen Blick auf Sex gibt. Selbstverständlich auch zwischen Frauen, non-binären und queeren Personen.

Heine: Ich finde, im Porno müssen auch Sachen zu sehen sein, die nicht perfekt laufen. Wenn beim Sex gelacht wird, etwas schief geht. Oder wenn jemand eine Pause machen muss, weil er einen trockenen Mund hat. Oder wenn der Sex plötzlich aufhört. Ganz normale Dinge, die aber wegen der herkömmlichen Pornos nicht als normal gelten.

Krüger: Problematisch finden wir auch, wenn in Sado-Maso-Pornos nicht gezeigt wird, wie sich die Darstellenden über Konsens und Safe-Wörter verständigen. Denn dann sieht man nur eine krasse Gewaltszene und weiß nicht, ob alle Beteiligten das auch so wollten. Dabei ist es so wichtig, zu zeigen, wie so etwas funktioniert.

Pornographie ist auch Eskapismus – warum glauben Sie, dass jemand ethisch korrekte Pornos sehen will?

Krüger: Die meisten Menschen haben doch ein Bedürfnis an Reflexion. Wer kritisch über seinen Kaffeekonsum nachdenken kann, über Fleisch oder ethische Kleidung – warum dann nicht auch über Pornos? Ein großer Teil des Internets, auch in Deutschland, entfällt auf Porno-Konsum (12,5 Prozent, Anm. d. Red.). Darüber müssen wir sprechen.

Heine: Wobei das im Internet nicht immer so einfach ist.

Warum nicht?

Heine: Facebook oder Instagram sind beim Thema Pornographie sehr repressiv, weil Sex häufig mit Gewalt gleichgesetzt wird. Ein Beitrag mit dem Wort „Porno“ fliegt sofort raus.

Krüger: Deshalb schreiben wir immer nur „Prn“.

Dieses Interview erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.