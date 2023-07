Protest mit Konfetti: Klimaaktivisten sorgen für Wimbledon-Unterbrechung

London. Das Tennis-Turnier in Wimbledon ist am Mittwoch von Klimaaktivisten gestört worden. Zwei Mitglieder der Gruppe Just Stop Oil stürmten während des Matches zwischen Grigor Dimitrov und Sho Shimabukuro, beim Stand von 6:1, 1:0, auf den Platz Nummer 18. Eine Frau verteilte Konfetti und Puzzle-Teile, ein Mann setzte sich auf dem Rasen hin. Beide wurden von Sicherheitskräften abgeführt und der Platz mit Laubbläsern gereinigt.

„Nach einem Vorfall auf Platz 18 wurden zwei Personen wegen des Verdachts schweren Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung festgenommen und nun vom Gelände entfernt“, teilten die Wimbledon-Organisatoren bei Twitter mit. „Das Spiel auf dem Platz wurde vorübergehend unterbrochen und nach einer Pause aufgrund von Regen wird das Spiel bald wieder aufgenommen.“

Die Klimaschutzgruppe veröffentlichte ein Video zu dem Platzsturm auf Twitter und schrieb, dass „wieder einmal orangefarbene Wolken über einem britischen Sportereignis in diesem Sommer hängen“.

Aus Sorge vor Protesten waren in diesem Jahr die Sicherheitskontrollen am All England Lawn Tennis and Croquet Club verschärft worden. Das führte an den ersten drei Tagen zu langen Warteschlangen am Einlass. Die Stewards waren angewiesen worden, alle Taschen besonders gründlich zu durchsuchen. Das Konfetti und die Puzzle-Teile hatten die Aktivisten im Karton eines Puzzles hineingeschmuggelt, das eine Abbildung des Center-Courts zeigte.

