Wintereinbruch: Staat New York verkündet Notstand

Der Westen und Norden der USA ächzen unter heftigen Schneefall. In vielen Teilen des Landes geht nichts mehr. In Teilen des Staates wird es stark weiterschneien.

Buffalo. Heftiger Schneefall hat am Freitag den Westen und Norden des US-Staats New Yorks paralysiert. Die Behörden erließen ein Fahrverbot und Gouverneurin Kathy Hochul erklärte den Notstand in westlichen Gebieten am Eriesee.

Beispielsweise in Hamburg bei Buffalo wurden nach Angaben des Wetterdienstes 51 Zentimeter Schnee gemessen. Bis Sonntag könnten es regional bis zu 1,20 Meter Schnee werden. Schulen und Bahnstationen blieben am Freitag im Kreis Buffalo geschlossen.

