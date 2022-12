Wintersturm: Straßensperrungen und Stromausfälle in Kalifornien

Ein Schneepflug fährt über den Highway 80 in der Sierra Nevada (Archivbild). Bereits Anfang Dezember hatte es dort heftigen Schneefall gegeben.

Ein Wintersturm hält den US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien weiter in Atem. Dort waren zeitweise bis zu 30.000 Menschen ohne Strom. In der Sierra Nevada rechnen Meteorologen noch an diesem Wochenende mit bis zu 180 Zentimetern Neuschnee.