﻿Sie sind so frei

In der Wisent-Wildnis in Bad Berleburg sind die Tiere in einem 20 Hektar großen Schaugehege zu sehen.

Eine Herde Wisente streift durch NRW, die einzig freilebenden Exemplare in Westeuropa. Doch was als Arterhaltungserfolg begann, endet nun in einer Schlammschlacht. Keiner will mehr zuständig sein für die größten Säuger des Kontinents.

