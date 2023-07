﻿Weil er zu groß für Segelflugzeuge ist: Hobbypilot baut sich eigenen Flieger

Wismar. „Ich pass’ nicht in ein Segelflugzeug hinein“, sagt Jörg Beckmann lachend. Der Mann aus Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) hat sich deshalb kurzerhand sein eigenes Flugzeug gebaut.

Vier Jahre hat er an seinem Flieger gebaut. Sein Traum vom Fliegen ist weit älter. Jörg Beckmann war in seiner Bundeswehrzeit für die Wartung eines Tornado-Kampfjets verantwortlich. Damals hätte er aus finanziellen Gründen nur mit einem Segelflieger in die Luft gehen können. Das Problem: Mit seiner Körpergröße von gut zwei Metern passt er nicht in ein Segelflugzeug. Außerdem wurde ihm vom Thermikkreisen übel.

Jörg Beckmann aus Wismar hat sich ein Ultraleichtflugzeug selbst gebaut, eine SD-1 Minisport. In die passt der gut zwei Meter große Mann rein. © Quelle: Nicole Hollatz

„Als ich 50 geworden bin, habe ich mir gedacht, wenn du jetzt nicht mit dem Fliegen anfängst, dann nie.“ Beckmann informierte sich und stieß auf das Ultraleichtfliegen. „Ich hatte ja noch keinen Pilotenschein. Dann habe ich mir gedacht, du hast auch noch Zeit, das Flugzeug selbst zu bauen.“ Gesagt, getan. Am Ende war er aber trotzdem schneller mit seinem Pilotenschein als mit dem Flugzeug fertig.

Mehr als 1000 Arbeitsstunden für das eigene Flugzeug

Laut Herstellerangaben sind es gut 1000 Arbeitsstunden bis zum fertigen Ultraleichtflieger. „Das reicht nicht“, betont der Flugzeugbauer, der gut 25.000 Euro für das Material investierte. Die Baupläne für die SD-1 Minisport, eine tschechische Konstruktion, gibt es zu kaufen. „Mir gefiel das Flugzeug vom Aussehen her, und der Konstrukteur meinte, ich passe da rein.“

Etwas handwerkliches Geschick und technisches Verständnis sind Grundvoraussetzungen für so einen Selbstbau. Normalerweise repariert er beruflich Oldtimer in Hamburg. „Das Schwierige ist nicht der Bau, das Schwierige ist das Fertigwerden“, sagt er lachend. „Es dauert lange, man braucht eine verständnisvolle Frau“, dankt er eben dieser.

Blick in das selbst gebaute Ultraleichtflugzeug von Jörg Beckmann. © Quelle: Nicole Hollatz

Der Flieger besteht aus Flugzeugsperrholz und Glasfaserkunststoff (GFK) wie beim Modellflug oder den alten Doppeldeckern – so bleibt die Konstruktion leicht und gleichzeitig stabil. Nur 127 Kilo wiegt das Flugzeug. Die Reichweite beträgt gut 600 Kilometer. „Das Gewicht hat aber nichts mit Sicherheit zu tun.“

TÜV für Flugzeug des Wismarers dauert zwei Tage

Und natürlich muss so ein Flieger auch zum TÜV, bevor er in die Luft darf. „Man muss sich sehr an die Pläne halten und macht beim Bau viele Fotos und dokumentiert alles“, erklärt Jörg Beckmann das komplexe Prozedere bei einem Eigenbau. „Die Verklebungen werden protokolliert, es gibt Klebeproben“, beschreibt er.

Auch beim großen, im Werk gebauten Flugzeug ist das ein ähnlicher Prozess. Beim kleinen Flieger von Jörg Beckmann hat die reine TÜV-Abnahme zwei Tage gedauert. „Das letzte Jahr telefoniert man jeden Tag mit dem Prüfer“, beschreibt er weiter. Der Prüfer hat auch den ersten Flug gemacht.

Selbst gebautes Flugzeug: Das Schwierige ist die Landung

Bevor Jörg Beckmann das erste Mal mit seinem Flieger abgehoben ist, hat er mit einem ähnlichen Zweisitzer geübt. Sein Eigenbau ist ein Einsitzer. „Fliegen ist nicht so schwierig, die Landung ist das Schwierige. Den Zweisitzer habe ich dann mehrmals so gelandet, wie man den Einsitzer landen muss.“

Dann war perfektes Wetter. „Ich wusste nicht, dass ich an dem Tag fliegen würde.“ Sein Erstflug fand in Neustadt-Glewe statt, dort ist der Rollhalt länger – der Punkt, an dem vor dem Rollen auf die Startbahn gehalten werden muss. Bis dahin hat man die Chance, den Flugversuch abzubrechen. Aber sobald man den Hebel nach vorne schiebe, müsse man in die Luft.

„Das kann man nicht beschreiben. Den ersten Alleinflug mit so einem Flugzeug vergisst keiner! Ich sage immer, das Flugzeug ist wie ein Anzug. Ich zieh mir das an. Das reagiert sehr direkt“, sagt Jörg Beckmann. Bislang war der Wismarer mit seinem Flieger in Norddeutschland unterwegs, im Binnenland die Seen entlang.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.