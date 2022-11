Belohnung für WM-Sieg: Saudi-Arabiens Königshaus zeigt sich spendabel

Es war die erste richtig große Überraschung bei der Fußball-WM in Katar: Die Mannschaft aus Saudi-Arabien bezwang Argentinien um deren Superstar Lionel Messi mit 2:1. Der Sieg des Außenseiters wurde in ganz Saudi-Arabien euphorisch gefeiert. König Salman ordnete einen landesweiten Feiertag an. Dieser galt für alle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und im Privatsektor sowie für alle Schüler und Studierenden in dem islamischen Königreich.

Nun machte das Königshaus auch eine Offerte an die Helden von Katar. Wie das Sportportal fussball.news berichtet, sollen die Kicker als Belohnung für ihren Auftakterfolg ausgiebig belohnt werden. Demnach will das Königshaus jedem Nationalspieler einen Rolls-Royce schenken.

Einen Rolls-Royce als Belohnung spendierte das Königshaus schon einmal: Bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA bezwang Neuling Saudi-Arabien das Team aus Belgien mit 1:0 und zog ins Achtelfinale ein. Siegtorschütze Saeed Al-Owairan soll damals auch eine solche Edelkarosse erhalten haben.

