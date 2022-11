Sieg gegen Argentinien: Saudi-Arabien-Fan weiß nicht wohin mit seinem Jubel - dann fliegt eine Tür

Saudi-Arabien hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar für die erste Sensation gesorgt: Die Mannschaft besiegte Argentinien am Dienstag mit 2:1. Ein saudi-arabischer Fan freute sich so sehr darüber, dass er kurzerhand sein Haus „umgestaltete“. Ein Twitter-Fundstück.

Es ist die bislang größte Sensation bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Saudi-Arabien gewann am Dienstag gegen das als Hauptfavorit ins Turnier gestartete Argentinien mit 2:1 (0:1). Kein Wunder, dass die saudi-arabischen Fans in Euphorie verfielen – doch manch einer wird die Folgen seiner ungebremsten Freude möglicherweise ein kleines bisschen bereuen. Denn wie ein Video auf Twitter zeigt, kann zu viel Freude über den Sieg der eigenen Mannschaft plötzlich größere handwerkliche Arbeiten nötig machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ News, Spiele und Infos zur WM in Katar im Liveblog +++

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie eine Männergruppe das Fußballspiel im Fernsehen verfolgt und nach dem Sieg Saudi-Arabiens in Jubel ausbricht. Die Fans springen wild herum, reißen die Arme hoch, umarmen sich. So weit, so normal. Doch einer der Männer weiß offenbar nicht so recht, wohin mit seinen Emotionen: Er schnappt sich also kurzerhand die Haustür und wirft sie in den Hof. Der Tweet ging viral, mehr als eine Million Menschen sahen ihn bereits an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Männer aus dem Clip sind allerdings nicht die Einzigen, die sich offenbar riesig über den Sieg Saudi-Arabiens über Turniermitfavorit Argentinien freuen. König Salman ordnete für Mittwoch spontan einen Feiertag an, wie die staatliche Agentur SPA meldete.

Saudi-Arabien schlägt Argentinien: Superstar Messi reagiert geknickt

„Es gibt keine Entschuldigung. Wir müssen nun vereinter sein als je zuvor“, sagte Argentiniens Superstar Lionel Messi nach der unerwarteten Niederlage. Der 35-Jährige hatte per Foulelfmeter die zwischenzeitliche Führung erzielt (10. Minute), Saleh Al-Shehri (48.) und Salem Al-Dausari (53.) drehten das Spiel nach der Pause zugunsten Saudi-Arabiens.

Wie es mit der Fangruppe aus dem Twitter-Video weiterging, ist nicht bekannt. Aber selbst, wenn es nach der Aktion im Inneren des Hauses etwas zugig wurde, fiel es den Männern sicher nicht schwer, sich durch weitere freudige Luftsprünge warmzuhalten.

Mit Material der dpa