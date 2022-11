Bierausschank wird zum Streitthema: Katar lässt Verkaufsstellen spontan woanders aufstellen

In weniger als sieben Tagen startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die Kritik an dem Turnier, vor allem wegen der Menschenrechtslage im Gastgeberland, wächst nun um einen weiteren Punkt an. Denn: Kurz vor Turnierstart scheint es immer unsicherer, ob die Stadionbesucher alkoholhaltiges Bier ausgeschenkt bekommen.

Berlin. Wenige Tage vor dem Start der Fußball-WM hat Gastgeber Katar seine Strategie im Bezug auf den Alkoholausschank während der Spiele geändert. Nach Medienberichten wurden die Stände, die schon rund um die Stadien aufgebaut waren, wieder abgebaut und sollen nun an anderen, weniger einsichtbaren Stellen aufgestellt werden. Wie die „Bild“ (Montag) berichtet, würden die Katarer weiterhin auf ein Verbot drängen, die FIFA und ihr Bier-Sponsor hielten aber dagegen.

„Wir arbeiten mit der FIFA zusammen, um sicherzustellen, dass die Fans den bestmöglichen Zugang zu unseren Produkten haben“, teilte die Brauerei und Unternehmensgruppe Anheuser-Busch InBev, ein Großsponsor des Weltverbandes FIFA, mit. Sie schenkt die Marke Budweiser aus. Man sei am Samstag informiert worden und arbeite mit der FIFA zusammen, „um die Verkaufsstellen an die gewünschten Orte zu verlegen. Unser Fokus liegt darauf, unter den neuen Bedingungen das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten.“

Video zeigen Abtransport von Bierzelten

Wie die „New York Times“ berichtet, bezahlt das Brauereiunternehmen für seine Beteiligung an den Weltmeisterschaften alle vier Jahre etwa 75 Millionen US-Dollar. Die nun von katarischer Seite veränderten Rahmenbedingungen, die zuvor vertraglich festgelegt wurden, könnten deshalb nicht nur die Werbung und den Verkauf der Produkte beeinträchtigen, sondern allem voran auch die langjährige Beziehung zwischen der FIFA und ihrem Großsponsor. Budweiser ist seit der WM 1986 als FIFA-Partner tätig.

Aufnahmen, die am Sonntag auf Twitter veröffentlicht wurden, zeigen Mitarbeiter in gelben Sicherheitswesten, die Bierzelte mit dem Logo von Budweiser zu neuen Standorten rollen.

So sollte der Ausschank ursprünglich ablaufen

Vorgesehen war, dass die Fans während des Turniers vom 20. November bis 18. Dezember innerhalb der Stadionbereiche in bestimmten Zonen alkoholhaltiges Bier kaufen dürfen - jedoch nicht direkt in den Arenen sowie nur vor und nach den Spielen. In den Stadien werde alkoholfreies Bier ausgeschenkt. Am Abend ist der Ausschank zudem auf dem offiziellen Fanfest zentral in der Hauptstadt Doha gestattet.

Alkohol ist in Katar nicht gänzlich verboten, wird aber nur sehr eingeschränkt etwa in Bars oder Restaurants bestimmter Hotels ausgeschenkt. Ausländer, die eine Aufenthaltsgenehmigung haben, können ihn auch in einem Geschäft kaufen, müssen aber älter als 21 Jahre sein und brauchen dafür eine Erlaubnis.

