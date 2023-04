„Woher weiß der Spiegel das?“ – Tiktok-Video geht viral

Auf den Social-Media-Plattformen Tiktok und Twitter sorgen derzeit kurze Videos für Verwunderung, die stark an Experimente aus dem Physikunterricht erinnern: Ein Nutzer hält einen Gegenstand, abgeschirmt durch ein Blatt Papier, an einen Spiegel – und wundert sich, dass der Gegenstand beim Betrachten von der Seite im Spiegel zu erkennen ist. Überschrieben ist das Video mit der Frage „Can anyone explain how does the mirror know that there‘s an object there?“, auf Deutsch: „Kann mir jemand erklären, woher der Spiegel weiß, dass sich dort ein Objekt befindet?“

Viele Nutzerinnen und Nutzer reagieren mit Spott auf die Videos und machen die schlechte Schulbildung und exzessive Social-Media-Nutzung für die Wissenslücken der anscheinend jüngeren Generation verantwortlich. Ein Nutzer schreibt: „Ich kann nicht glauben, dass das erklärt werden muss“, ein anderer: „Es ist traurig, dass die grundlegenden wissenschaftlichen Prinzipien von denjenigen nicht verstanden werden, die freien und unbegrenzten Zugang zu Bildung haben.“

Andere wiederum geben zu, das Gesehene selbst nicht erklären zu können. Ein User schreibt: „Ich halte mich durchaus nicht für dumm, erklären könnte ich den Effekt aber nicht.“ Welcher physikalische Effekt dafür sorgt, dass die jeweiligen Gegenstände trotz des Blatts Papier im Spiegel sichtbar sind, wird auch auf den Plattformen ausführlich diskutiert: das sogenannte Reflexionsgesetz. Dieses besagt, dass das Licht, das auf den Spiegel trifft, im gleichen Winkel reflektiert wird, wie es hineinfällt. Der Spiegel reflektiert also aus dem Winkel, in den man in ihn hineinschaut. Besonders oft geklickt wurde das Erklärvideo eines Tiktok-Nutzers aus New York:

Viele User zeigen sich auch versöhnlich, wie ein Nutzer schreibt: „Es ist eine großartige wissenschaftliche Lektion und eine Gelegenheit, etwas über die physikalischen Eigenschaften des Lichts zu lernen. Lernen ist großartig.“

