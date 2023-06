Viele Studenten wohnen im „Hotel Mama“, Studentinnen ziehen hingegen oft eine WG vor

Gütersloh. Fast ein Drittel der Studierenden in Deutschland wohnt einer Umfrage zufolge noch bei den Eltern. Jeweils rund ein Viertel lebt dagegen in einer privaten Mietwohnung oder einer Wohngemeinschaft (26,5 und 26,2 Prozent), wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Donnerstag in Gütersloh mitteilte.

Der Geschlechtervergleich zeige, dass Studenten häufiger im „Hotel Mama“ bleiben, während Studentinnen sich eher eine eigene Mietwohnung oder WG suchen. Für die Studie wurden Angaben von rund 80.000 Studierenden im Rahmen des jährlichen CHE-Hochschulrankings aus dem Zeitraum vom Wintersemester 2020/21 bis 2022/23 zum Thema ausgewertet.

„Besonders Studierende an Fachhochschulen und Berufsakademien in kleinen Städten und Gemeinden leben überdurchschnittlich oft noch bei den Eltern“, sagte Studienautor Marc Hüsch vom CHE. Wohngemeinschaften seien dagegen in mittelgroßen Universitätsstädten besonders beliebt. Bei der Wahl des Wohnortes habe in den vergangengen Jahren ein „Corona-Effekt“ eine Rolle gespielt, sagte Hüsch. Viele Studierende zogen während der Pandemie wieder zurück nach Hause.

Aktuell leben den Angaben zufolge mehr als 60 Prozent aller Studierenden in Deutschland direkt am Hochschulort. Der Lebensmittelpunkt von 28,9 Prozent der Studierenden liege in einem Radius von bis zu 50 Kilometern vom Campus entfernt. Jede und jeder zwölfte Studierende muss demnach für den Weg zur Hochschule mehr als 50 Kilometer Fahrtweg zurücklegen. Sind es aktuell rund acht Prozent mit einem solch weiten Anfahrtsweg, waren es bei der letzten Auswertung im Jahr 2018 noch sechs Prozent, wie es hieß.

RND/epd