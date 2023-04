Wohnung gegen negativen Schwangerschaftstest? Was Vermieter dürfen und wie man Betrug erkennt

Eine Wohnung nur gegen einen negativen Schwangerschaftstest? Diese angebliche E-Mail einer Vermieterin an potenzielle Mieter stieß in den sozialen Medien auf Kritik. Dabei sind so fragwürdige Forderungen schon lange kein Einzelfall mehr auf dem hart umkämpften Mietmarkt. Mietervereine und Polizei erklären, was Vermieter dürfen und wie mit unseriösen Anzeigen umzugehen ist.

Wer die Wohnung haben will, muss nachweisen, dass keine Schwangerschaft besteht. So forderte es eine Vermieterin in Berlin. Dahinter steckt vermutlich ein Fake. Doch die Masche ist keine unbekannte.

Auf Twitter machte kürzlich eine dubiose Wohnungsanzeige die Runde. In einem E-Mail-Austausch, der im Onlineforum Reddit geteilt wurde, forderte eine Vermieterin einer angeblichen Wohnung in Berlin den Nachweis, dass bei potenziellen Mieterinnen keine Schwangerschaft bestehe. Zu diesem Zweck solle man eine eigens beauftragte Ärztin kontaktieren. Ein kostenloser Nachweis könne dann online eingereicht werden.

Die junge Frau, die sich auf die Wohnung beworben und die dreiste E-Mail bekommen hatte, sagte im Gespräch mit „t-online“: „Meine Verzweiflung ist zwar groß, aber mein Gerechtigkeitssinn ist größer.“ Statt auf die Forderung einzugehen, weist die Wohnungssuchende darauf hin, dass ein solcher Nachweis nicht rechtmäßig ist. Die Vermieterin zeigt keine Einsicht und erteilt zudem eine Absage für die Wohnung wegen „unrechtmäßiger Beschuldigung“.

Im Onlineforum Reddit teilt ein User den E-Mail-Austausch zwischen Vermieterin und Wohnungssuchender. © Quelle: Reddit/hazelmon

Ist die Frage nach einer Schwangerschaft legitim?

Auf dem angespannten Wohnungsmarkt müssen Wohnungssuchende einige Strapazen auf sich nehmen, um eine Chance auf die Traumwohnung zu bekommen. Aber gehört ein negativer Schwangerschaftstest auch dazu? Die Polizei Hamburg sieht dort eine Grenze: „Die Forderung kann einen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) darstellen.“ Demnach darf die Vermietung nur Auskünfte verlangen, die in direktem Zusammenhang mit dem Mietvertrag stehen. Zum Beispiel, wie viele Personen zum Haushalt gehören oder wie hoch das Nettoeinkommen ist.

Bei persönlichen Fragen muss der Mieter keine Auskunft geben. Der Deutsche Mieterbund informiert: „Fragt der Vermieter beispielsweise nach Religion, einer bestehenden Krankheit, (…) nach einer Schwangerschaft oder nach der Häufigkeit von Besuch, muss der Mieter nicht der Wahrheit entsprechend antworten.“

Ähnlicher Vorfall in Hamburg

In Hamburg gab es 2021 einen ähnlichen Fall, bei dem eine Wohnungssuchende ebenfalls zu einem Schwangerschaftstest aufgefordert wurde. Die „Hamburger Morgenpost“ berichtete nach Recherchen zu dem Fall damals, dass die angebliche Vermieterin samt ihrer Firma gar nicht existiere. Auch ein Anwaltsbrief der Fake-Vermieterin sei gefälscht worden.

Laut „t-online“ nahm der Fall aus Berlin ein ähnliches Ende. Die Vermieterin sowie die angeblich beauftragte Ärztin waren nicht mehr auffindbar. Die junge Frau gehe mittlerweile von einem Betrug aus. „Aber was genau die von mir wollten, weiß ich auch nicht genau. Ob es nur um Daten ging oder ob die Untersuchung was kosten sollte“, sagt sie gegenüber „t-online“.

Steckt ein Betrug dahinter?

Mietbetrug und unseriöse Angebote kommen auf dem Wohnungsmarkt immer wieder vor. Dr. Rolf Bosse, Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg, kann sich jedoch nicht erklären, welchen Zweck ein Betrug mit Schwangerschaftstest verfolgen könnte. „Normalerweise geht es Betrügern in erster Linie um Geld und ich wüsste nicht, wie Betrüger von einer so abschreckenden Forderung profitieren könnten“, sagt Dr. Bosse.

Vorfälle wie dieser seien ihm allerdings bereits bekannt. Dr. Bosse empfiehlt, nach solchen Forderungen den Kontakt zum potenzielle Vermieter zu beenden: „Wenn das Mietverhältnis schon so beginnt, ist kein gutes Ende in Sicht.“ Weil Mieterinnen mit dieser Forderung diskriminiert werden, könne der Vermieter oder die Vermieterin auch abgemahnt werden. Allerdings muss dafür ein begründeter Verdacht auf Wiederholungsgefahr vorgewiesen werden, was eine Abmahnung in der Praxis schwierig macht.

Betrugsmaschen laufen immer ähnlich ab

Andere Tricks und Maschen, mit denen Betrüger es auf Geld oder Daten abgesehen haben, sind dagegen weitaus bekannter. Die Polizei Hamburg schätzt die Taten monatlich auf ein niedriges zweistelliges Niveau. Dabei handelt es sich allerdings nur um Schätzungen, da die Vorfälle nicht gemeldet und somit nicht statistisch erhoben werden.

Eine der Maschen funktioniert so, dass die angebliche Vermietung behauptet, im Ausland zu sein und deshalb nicht zur Wohnungsbesichtigung kommen zu können. Um den Wohnungsschlüssel per Post zu bekommen, soll eine Kaution bezahlt werden. Am Ende stellt sich heraus: Die Wohnung gibt es nicht und das Geld ist weg.

Bei anderen Fällen werden Wohnungssuchende zu Gebühren aufgefordert, um auf Interessentenlisten aufgenommen zu werden oder Mietkautionen sollen schon vor Vertragsabschluss gezahlt werden.

Die Polizei und der Mieterverein geben Tipps, um einem Betrug zu entgehen:

Keine Kaution oder andere Zahlungen vor Abschluss des Mietvertrags überweisen.

Keine persönlichen Daten wie Personalausweiskopien vor Abschluss des Mietvertrags aushändigen. Die Daten könnten von Cyberkriminellen zum Identitätsdiebstahl genutzt werden.

Fehlende Kontaktdaten des Vermieters oder eine ausländische Bankverbindung können verdächtig sein.

Stutzig werden bei Angeboten, die zu schön sind, um wahr zu sein: Bilder wie aus dem Katalog oder extrem günstige Preise.

Unsicher, ob die Fotos der Wohnung echt sind? Mit der „Rückwärtssuche“ von Google-Bilder kann überprüft werden, ob die Fotos bereits anderswo veröffentlicht wurden.

Wer online auf eine gefälschte Anzeige aufmerksam wird, sollte diese umgehend dem betroffenen Immobilienportal melden. So können andere Interessenten geschützt werden. Die Polizei empfiehlt Menschen, die Mietbetrügern aufgesessen sind, umgehend die Bank zu kontaktieren. Wer schnell reagiert, kann die Zahlung teilweise rückgängig machen.