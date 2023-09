Kostenfrei bis 16:28 Uhr lesen

Behördenärger

Seit 15 Jahren lebt eine Familie aus dem niedersächsischen Isernhagen in einem Gebäude direkt an den Bahngleisen. Jetzt droht den Eigentümern der Rauswurf. Der Bauaufsichtsbehörde liegt keine Genehmigung für eine Wohnnutzung vor. Und sie will diese auch nachträglich nicht erteilen.