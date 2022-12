﻿Video zeigt Wolf in sächsischer Kleinstadt

Delitzsch. Die Sichtung eines Wolfes sorgt in der sächsischen Stadt Delitzsch im Großraum Leipzig-Halle für Gesprächsstoff. Zeugen hatten das Tier am Montagvormittag im östlichen Stadtgebiet beobachtet – in einem Wohngebiet und in der Nähe einer Grundschule.

Inzwischen gibt es auch einen bildlichen Beweis: Die Kamera am Hoftor eines Anwohners hielt den Wolf auf Video fest. Darauf ist zu sehen, wie das Tier aus dem hinteren Teil des Grundstücks kommt und versucht, über den Zaun zu springen. Ohne Erfolg. Nach einer kurzen Suche läuft der Wolf wieder zurück und aus dem Bild.

Der Anwohner übermittelte das Video an die Fachstelle Wolf des sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) übermittelt. Dieses bestätigte seinen Angaben zufolge, dass es sich definitiv um einen Wolf handelt.

Mehrere Wolfsrudel um Delitzsch

Gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“ hatte eine LfULG-Sprecherin bereits am Montag die Meldung der Sichtung des Tieres bestätigt. Ein durch Anwohner herbeigerufener Jäger hatte das Veterinäramt des Landkreises Nordsachsen gegen 10.30 Uhr informiert, dieses wiederum die Fachstelle Wolf.

Die Fachstelle Wolf hat im Landkreis Nordsachsen im Zeitraum 2021 bis 2022 vier Wolfsterritorien bestätigt. Es wird unter anderem ein Rudel Delitzsch und ein Rudel Tiefensee-Löbnitz gelistet.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.