Versuchter Doppelmord: 18-Jähriger kommt in Psychiatrie

Achtjährige außer Lebensgefahr

Angriff an Berliner Grundschule: Mutmaßlicher Täter kommt in Psychiatrie

Der mutmaßliche Messerangreifer, der an einer Grundschule in Neukölln zwei Mädchen verletzt hat, war schon vorher psychisch auffällig. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der 38-Jährige wird in einer Psychiatrie untergebracht. Die besonders schwer verletzte Schülerin ist inzwischen außer Lebensgefahr.