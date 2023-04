﻿„Würger vom Lichtenmoor“: So lief 1948 die Jagd auf Deutschlands bekanntesten Wolf

Britische Soldaten, Tierfänger aus Hagenbecks Tierpark in Hamburg sowie unzählige Zeitungsreporter und Kamerateams haben ihn gejagt: den „Würger vom Lichtenmoor“. Der Bauer Hermann Gaatz aus Eilte (Heidekreis) hat ihn am 27. August 1948 schließlich erlegt. 100 gerissene Schafe und 65 Rinder werden dem 50 Kilogramm schweren Wolfsrüden zugeschrieben, der die Bewohner des Moorgebietes am Rand der Heide mehrere Monate lang in Angst und Schrecken versetzt hatte.

Sie ist damals 18 Jahre alt gewesen, hat sich die Nienburgerin Lieselotte Heine († 2022) im Jahr 2014 erinnert – damals, als der „Würger vom Lichtenmoor“ von Bauer Hermann Gaatz erlegt worden war. Ihr Mann Heinrich Heine hat den Bauern mit seiner Beute fotografiert. Wie das damals war, als der „Würger“ sein Unwesen trieb, hatte Lieselotte Heine bereits 2014 der Zeitung „Die Harke“ berichtet. Nachfolgend die Geschichte über die Jagd nach dem berühmten „Untier“.

Witwe Lieselotte Heine († 2022) und ihr Enkel Johannes haben sich 2014 die alten Aufnahmen von Heinrich Heine in einem Album zum "Würger vom Lichtenmoor" angeschaut. © Quelle: Stüben

So lief die Jagd nach dem „Würger vom Lichtenmoor“

Der Krieg war gerade drei Jahre beendet, das Essen war knapp. Da begann plötzlich eine Reihe mysteriöser Wildverluste. Auch Schafe und Rinder wurden nachts gerissen. Zunächst ärgerten sich nur einige Jäger in der britischen Besatzungszone darüber, dass sie keine Waffen tragen durften – hatte doch ein Waidmann einen großen grauen Hund gesichtet.

#Die Viehverluste wurden möglichen Schwarzschlachtungen zugeschrieben. Es herrschte eine Zeit, in der in Niedersachsen noch gehungert wurde und dem Bürger pro Monat gerade einmal 100 Gramm Fleisch zustanden. Jedes Stück Vieh war registriert und musste abgeliefert werden.

Hagenbecks Tierpark schickte Großwildjäger

Als die Serie der Viehrisse nicht abriss, wuchs das Unbehagen in der Bevölkerung. Die Fantasie der Moorbewohner brachte die abwegigsten Vermutungen hervor. Einer wollte einen Panther gesehen haben, ein anderer sogar einen Löwen.

Nach der vermeintlichen Löwen-Sichtung schickte Hagenbecks Tierpark aus Hamburg allen Ernstes einen Großwildjäger, der das Tier einfangen sollte, um es anschließend im Zoo ausstellen zu können. Man hatte vermutet, in den Kriegswirren hätte ein Löwe aus einem Zoo ausgebrochen sein können und streife nun durch das Lichtenmoor.

Die Fotos des berühmten Wolfs "Würger vom Lichtenmoor" hat der Nienburger Heinrich Heine geschossen, der 2014 gestorben ist. © Quelle: Heine

Mit der Zeit verfestigte sich die Annahme, beim „Würger vom Lichtenmoor“, wie ihn die Zeitungen damals nannten, handele es sich um einen Wolf. Im Laufe des Frühjahres bekamen deutsche Jäger erstmals britische Gewehre zugeteilt. Die Jagd begann und gipfelte am 15. Juni in einer groß angelegten Treibjagd – der bis heute größten in Niedersachsen.

1000 britische Soldaten, 500 weitere Treiber, deutsche Polizisten und Jäger wollten dem „Würger“ den Garaus machen. Ohne Erfolg. Bauer Gaatz überredet nach der Jagd die Briten, ihm doch seine Waffe zu lassen – mit Erfolg. Bereits Anfang Juli baute sich Gaatz in der Schotenheide mehrere Hochsitze und begann, auf den „Würger“ zu warten.

Die Fotos des berühmten Wolfs "Würger vom Lichtenmoor" hat der Nienburger Heinrich Heine geschossen, der 2014 gestorben ist. © Quelle: Heine

Am 27. August dann, im letzten Büchsenlicht des Tages, sah Gaatz den Wolf und drückte ab. Er fand das Tier am kommenden Tag auf der blühenden buschigen Heidefläche. Zwischenzeitlich hatte es die Währungsreform gegeben und die D-Mark machte dem Schwarzmarkt ein Ende. All diejenigen, die nicht den „Würger“ hinter den Viehrissen vermuten, sondern hungernde Bauern, erkannten eine deutlich abnehmende Zahl an Rissen nach Umstellung der Währung. Dass es nach der Währungsreform dennoch eine beträchtliche Anzahl weiterer Risse gegeben hat, ist für andere ein Zeichen dafür, dass es in den allermeisten Fällen wohl doch der Wolf war.

Journalisten haben den Kadaver des Wolfs nach Hannover entführt

Ob Wolf oder nicht: Der „Würger vom Lichtenmoor“ war zur Legende geworden. Und diese sollte im Hannoverschen Landesmuseum ausgestellt werden. Doch: Vermutlich Journalisten entführten den Kadaver, der erst mehrere Tage später auf dem Parkplatz des Anzeiger-Hochhauses in Hannover wieder entdeckt wurde. Das Fleisch war bereits so sehr verwest, dass es entfernt und eingebuddelt werden musste.

Lediglich der Schädel des Wolfes ist heute noch im Museum zu sehen. Wissenschaftler haben auf die echten Knochen des Schädels wieder Gesicht und Fell aufgebaut.

