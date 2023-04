Wunsiedel: Kinderhilfe-Einrichtung bemüht sich nach Tod von Zehnjähriger um Normalität

Im oberfränkischen Wunsiedel wurde am vergangenen Dienstag in einer Kinderhilfe-Einrichtung eine Zehnjährige tot aufgefunden. Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Einrichtung versucht unterdessen, ein Stück weit Normalität für ihre Schutzbefohlenen und Beschäftigten zu ermöglichen.

An der Straßenecke zur Zufahrtsstraße zum Kinder- und Jugendhilfezentrum, in dem am 4. April eine Zehnjährige tot gefunden wurde, steht ein Grablicht auf dem Boden. (Archivbild)

Wunsiedel. Die Kinderhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel versucht nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens weiter, den Vorfall mit professioneller Hilfe zu bewältigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Kinder, Jugendlichen und Beschäftigten sei es wichtig, ein Stück weit Normalität zu erleben, sagte eine Sprecherin der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg am Dienstag. „Die Kolleginnen und Kollegen geben alles, um das zu ermöglichen.“ Die Jugendfürsorge ist Träger der Einrichtung.

Neue Erkenntnisse im Fall der toten Zehnjährigen in Wunsiedel Der Spurenauswertung zufolge soll ein Elfjähriger aus der gleichen Kinderhilfe-Einrichtung tatbeteiligt gewesen sein. © Quelle: dpa

Die Bevölkerung von Wunsiedel trauert um die getötete Zehnjährige

Auch knapp eine Woche nach Bekanntwerden des mutmaßlichen Tötungsdelikts sei die Stimmung in der Stadt immer noch sehr gedrückt, sagte der Zweite Bürgermeister von Wunsiedel, Manfred Söllner (SPD), am Dienstag. Der größte Teil der Bevölkerung sei in tiefer Trauer. Er selbst könne noch immer nicht glauben, was geschehen sei, sagte der Kommunalpolitiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft in Hof möchte derzeit keine weiteren Angaben zu den Ermittlungen in dem Fall machen. Staatsanwalt Matthias Goers verwies am Dienstag auf das Alter der Beteiligten und die laufenden Ermittlungen. Sobald es einen neuen Stand zu vermelden gebe, werde die Öffentlichkeit informiert.

Die Zehnjährige war am Dienstag der vorigen Woche tot in ihrem Zimmer in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im bayerischen Wunsiedel gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein Elfjähriger aus der Einrichtung soll laut Ergebnissen der Spurensicherung an der Tat beteiligt gewesen sein. Der Junge ist den Angaben zufolge in einer „gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht“ worden. Eine Sonderkommission mit rund 40 Beamtinnen und Beamten ermittelt.

RND/dpa