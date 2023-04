Wunsiedel: Elfjähriger offenbar an Tod von zehnjährigem Mädchen beteiligt

Die Polizei geht davon aus, dass ein elfjähriger Junge am Tod des zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel beteiligt war. Das hätten Spurenfunde ergeben.

Wunsiedel. Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einer oberfränkischen Kinderhilfe-Einrichtung geht die Polizei nach Spurenfunden davon aus, dass ein elfjähriger Junge an der Tat beteiligt war. Ergebnisse der Spurensicherung „deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Jungen aus der Einrichtung in Wunsiedel hin“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Wunsiedel mit. „Da der elfjährige Junge nicht strafmündig ist, wurde er in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht.“

Eine Anhörung des Elfjährigen stand nach Polizeiangaben vom Freitag noch aus. Die weiteren Maßnahmen würden in enger Abstimmung mit den Jugendbehörden erfolgen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lobte die an den Ermittlungen beteiligten Fachleute: „Den akribischen und hochengagierten Ermittlungen ist zu verdanken, dass in vergleichsweise kurzer Zeit ein Tatbeteiligter ermittelt werden konnte.“ Jetzt gelte es, „die genauen Hintergründe dieser Schreckenstat aufzuklären“.

Zehnjährige tot in bayerischem Kinderheim gefunden Es stehen zwei Jungen im Alter von 11 Jahren und ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler. © Quelle: dpa

Ermittlungen auch über die Feiertage

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass die Ermittlungen zum mutmaßlich gewaltsamen Tod einer Zehnjährigen in einer oberfränkischen Kinderhilfe-Einrichtung auch über die Feiertage weitergehen. Die Arbeiten der Soko würden natürlich auch an Karfreitag und Ostern fortgeführt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. In der Einrichtung in Wunsiedel werde sich weiter um die anderen Kinder gekümmert, es stehe ausreichend Personal bereit, um sie zu betreuen. Am Dienstag war das Mädchen tot in seinem Zimmer gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft in Hof geht von einem Tötungsdelikt aus.

Mutmaßlich kein Sexualdelikt

„Mutmaßungen hinsichtlich eines möglichen Sexualdeliktes“ könne man „derzeit nicht bestätigen“, hieß es in einer am Gründonnerstag verbreiteten gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Polizei ermittelt mit einer 40-köpfigen Sonderkommission zu den Hintergründen für den Tod des Kindes.

Am Donnerstagnachmittag war Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) in Wunsiedel am Tatort. Für etwa eine Stunde zog sie sich in die Einrichtung zurück, begleitet von Landrat, Bürgermeister, örtlichem Landtagsabgeordneten. Danach legte sie einen Blumenstrauß ab - und lobte das Haus für die Begleitung der anderen Kinder. Der Träger habe sofort reagiert und das Personal verstärkt, sagte sie am Donnerstag in Wunsiedel. Es werde „Hand in Hand“ zum Wohl der Kinder gearbeitet.

Ulrike Scharf (Mitte, CSU), Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, geht in das Kinder- und Jugendhilfezentrum, nachdem sie Blumen niedergelegt hat. © Quelle: Daniel Vogl/dpa

Großteil der Kinder und Jugendlichen weiterhin in der Einrichtung

Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen sei weiterhin in der Einrichtung. Wie viele genau derzeit dort sind, sagte sie nicht. „Die Kinder brauchen Schutz in ihrer gewohnten Umgebung, damit sie mit ihren Betreuerinnen und Betreuern die Situation aufarbeiten können.“ Die Einrichtung habe einen hervorragenden Ruf, ergänzte sie.

Die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung fügt sich unauffällig in das Bild der 9200-Einwohner-Stadt ein. Gerade wird am Komplex saniert, im Garten der Anlage sind Spielgeräte aufgebaut. Es gibt zwar einen Zaun, hermetisch abgeriegelt freilich ist die Anlage nicht.

Rund 90 Kinder und Jugendliche werden in dem Heim betreut

Nach Angaben des Trägers werden dort etwa 90 Kinder und junge Erwachsene im Alter von 3 bis 19 Jahren betreut. Das Personal des Hauses besteht aus ebenfalls etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Facheinrichtung sei für junge Menschen und ihre Familien da, die Hilfe zur Erziehung benötigten, hieß es auf der Website des Hauses. „Die Kinder kommen aus schwierigen Situationen“, schilderte Ministerin Scharf.

RND/dpa