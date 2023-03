﻿Reichstagsbrandstifter Marinus van der Lubbe: Wird ein Teil deutscher Geschichte umgeschrieben?

Leipzig. Muss ein Stück deutscher Geschichte neu geschrieben werden? Das ist derzeit noch unklar. Ein toxikologisches Gutachten, ob der mutmaßliche Reichstagsbrandstifter Marinus van der Lubbe bei seinem Prozess am 21. September 1933 unter Drogeneinfluss gesetzt oder gar vergiftet wurde, steht noch aus. Das Leipziger Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig will es frühestens im April vorlegen. Ob bei einer internationalen Pressekonferenz oder im etwas kleineren Rahmen, das hängt wohl maßgeblich vom Ergebnis ab.

Die neulich vorgenommene Exhumierung des Leichnams, der auf dem Leipziger Südfriedhof begraben war und wieder ist, hat nicht nur hierzulande ein großes Echo ausgelöst. Die Stadtverwaltung Leipzig will derzeit gar nicht viel davon wissen. Doch die Frage, ob van der Lubbe, der zum Tod mit dem Fallbeil verurteilt worden war, von den Nazis benutzt und gar vergiftet wurde, bewegt Mediziner und Historiker nach wie vor.

Friedhofsforscher Alfred E. Otto Paul hat mit der Exhumierung von Marinus van der Lubbe auf dem Südfriedhof für Schlagzeilen gesorgt. © Quelle: André Kempner

Skelettteile werden toxikologisch untersucht

Am 25. Januar 2023 öffnete Alfred E. Otto Paul, der Vorsitzende der Paul-Benndorf-Gesellschaft, das Grab auf dem Leipziger Südfriedhof. Mit dabei war neben Vertretern des Friedhofs auch Dr. Carsten Babian, Leitender Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin, der das noch immer gut erhaltene Hirn und einige Skelettteile entfernte und mit zur weiteren toxikologischen Untersuchung nahm. Die übrigen Gebeine des Leichnams wurden im Eichensarg wieder beigesetzt, das Grab wurde verschlossen. „Wir wollten herausfinden, wo genau van der Lubbe begraben ist, damit wir ein Denkmal an den richtigen Ort stellen können“, erläuterte Friedhofsforscher Alfred E. Otto Paul damals.

Der Reichstagsbrand Am Abend des 27. Februar 1933 ging der Berliner Reichstag in Flammen auf. Die vier Wochen zuvor an die Macht gekommenen Nazis behaupteten, die Kommunisten hätten das Gebäude angezündet. Reichspräsident Paul von Hindenburg (1847–1934) gab mit einer Notverordnung der NSDAP freie Hand, den angeblichen Umsturzversuch niederzuschlagen. Die Grundrechte der Verfassung wurden außer Kraft gesetzt – und Nazi-Gegner von einer Terrorwelle überrollt. Vor dem Leipziger Reichsgericht begann am 21. September 1933 der Reichstagsbrandprozess. An 57 Verhandlungstagen befragte der IV. Strafsenat 254 Zeugen und sieben Sachverständige. Zeitweise zogen die Richter in einen unzerstörten Reichstagssaal nach Berlin, um sich ein Bild vom Tatort zu machen. Am 23. Dezember sprach der Senat die bulgarischen Kommunisten Georgi Dimitroff (1882–1949), Blagoi Popow (1902–1968) und Wassil Tanew (1897–1941) frei, sie fanden danach Aufnahme in der Sowjetunion. KPD-Funktionär Ernst Torgler (1893–1963) blieb trotz Freispruchs bis 1935 in Haft. Der Holländer Marinus van der Lubbe (1909–1934) wurde schuldig gesprochen und am 10. Januar 1934 hingerichtet. 2007 hob die Bundesanwaltschaft das Urteil auf, weil es auf NS-Unrecht beruhte.

Grab wurde bereits 1953 geöffnet

Hintergrund: 1999 stellten holländische Künstler einen Grabstein in dreifacher Ausführung her – einer steht in van der Lubbes Geburtsstadt Leiden, einer in Berlin, dem Ort des Reichstagsbrandes, und einer in Leipzig, wo er hingerichtet worden war. Letzterer Grabstein wurde etwas entfernt von der eigentlichen Grabstelle aufgestellt. Zwischenzeitlich waren Urnengräber an derselben Stelle entstanden, deren Ruhefrist erst 2017 ablief. Nur dadurch wurde es überhaupt möglich, nach der genauen Lage des Grabes van der Lubbes zu forschen.

Die Anklagebank mit Marinus van der Lubbe (Mitte) beim Prozess in Leipzig. © Quelle: picture-alliance / akg-images

Hinzu kommt: Im Jahr 1953 erfolgte schon einmal eine Öffnung des Grabes, wie der Leipziger Historiker Volker Külow jetzt bestätigte, der ebenfalls in der Paul-Benndorf-Gesellschaft mitwirkt. Von 1953 ist wenig überliefert – bei offiziellen Friedhofsführungen in der DDR blieb die Stelle unerwähnt. Es war zwar davon auszugehen, dass der Leichnam van der Lubbes nach wie vor an der Stelle liegt, die in der Grabakte verzeichnet ist. Doch Genaues wusste man nicht – deshalb sollte die Authentizität geklärt werden.

Die Paul-Benndorf-Gesellschaft bemühte sich seit mehreren Jahren um eine Exhumierung. Doch die Friedhofsverwaltung konnte sich damit nicht anfreunden. Historiker Külow, zugleich Stadtrat der Linken, ebnete dann den politischen Weg im Rathaus. Bereits 1999 hatte die damalige Linksfraktion mit dem Antrag, den Gedenkstein für van der Lubbe aufzustellen, das Thema befördert.

Enthüllung eines Gedenksteines für Marinus van der Lubbe auf dem Leipziger Südfriedhof im Jahre 1999. © Quelle: André Kempner

Rosenthal: „Begründetes öffentliches Interesse“

Friedhofsforscher Paul wird – zum Beispiel in der „Süddeutschen Zeitung“ – nun ein Alleingang vorgeworfen. Nicht einmal die Leipziger Rathausleitung habe gewusst, heißt es in dem Bericht, dass der Leichnam ausgebuddelt wird. Doch kann das sein? „Ich habe es selbstverständlich gewusst“, betonte Ordnungs- und Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke), zu dessen Dezernat die städtischen Friedhöfe gehören, auf Anfrage. Die Öffnung habe schließlich eine längere Vorgeschichte. „Wir können nicht einfach die Totenruhe stören. Es liegt aber ein begründetes öffentliches und wissenschaftliches Interesse vor“, sagte er. „Schließlich handelt es sich um eine Person der Zeitgeschichte.“ Bei der nun erfolgten Exhumierung wollte die Kommune allerdings nicht die Akteurin sein. Külow: „Die Stadt bleibt aber Herrin des Verfahrens, die sich alle Rechte vorbehält.“

Enkel eines Bruders gab grünes Licht

Im Vorfeld wurden mehrere Gutachten angefertigt, ob die Graböffnung ethisch und moralisch sowie wissenschaftlich vertretbar sei. Sogar eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt und Paul-Benndorf-Gesellschaft, damit Letztere die Kosten übernimmt, wurde abgeschlossen. Jene für die toxikologische Untersuchung steuert das Institut für Rechtsmedizin bei. Die Zustimmung der engsten Nachfahren, die in den Niederlanden leben, wurde zuvor eingeholt. Van der Lubbe hat keine eigenen Kinder. Es gibt aber Nachfahren von zwei Brüdern und zwei Halbbrüdern. Der Enkel eines Bruders wohnte der Graböffnung bei: Patrick Onel hatte der Gesellschaft hierfür die Zustimmung gegeben.

Nach Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ soll es auch einen Gentest geben, um weitere Zweifel auszuräumen. Die Paul-Benndorf-Gesellschaft will das Grab van der Lubbes künftig gestalten – und den Gedenkstein an die authentische Stelle rücken.

