Zaziki-Rückruf: Warnung vor schweren allergischen Reaktionen

Ein Unternehmen aus Niedersachsen ruft Zaziki zurück. Betroffen ist eine bestimmte Charge des 150-Gramm-Bechers. Grund für den Rückruf sind Milchallergene in dem veganen Produkt, die bei Allergikern schwere Reaktionen auslösen können.

In zwei Bundesländern

In zwei Bundesländern

Garbsen. Wegen möglichen, auf der Verpackung nicht gekennzeichneten Milchallergenen ruft das Unternehmen Apostel Griechische Spezialitäten GmbH Chargen von veganem Zaziki zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben des Portals lebensmittelwarnung.de vom Mittwoch kamen betroffene Produkte in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz in den Handel. Betroffen sind demnach 150-Gramm-Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. November 2022 und der Losnummer 222490061.

Das Unternehmen aus Garbsen in Niedersachsen teilte bereits am Dienstag mit, dass es beim Verpacken der Produkte bei einem Dienstleister zu einer Durchmischung mit joghurthaltigem Zaziki gekommen sei. So könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Becher falsch etikettiert wurden und Milchallergene enthalten. Der Verzehr des Produktes könne deshalb bei Allergikern schwere allergische Reaktionen auslösen, teilte der Hersteller mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa