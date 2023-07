„Derzeit sind sie zwar noch da. Aber in den Straßen Banguis sieht man sie immer seltener“, erzählt der Journalist in der Zentralafrikanischen Republik. Er will anonym bleiben: Zu heikel scheint das Thema, über das in der Hauptstadt des ehemaligen Bürgerkriegslandes nur mehr hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird. Es geht um die Söldner der Wagner-Gruppe. Und um ihre ungewisse Zukunft auf dem afrikanischen Kontinent.

Seit einigen Jahren sind die Kämpfer des russischen Sicherheitsunternehmens in dem Sechs-Millionen-Einwohner-Land stationiert. Wie in Mali, dem Sudan und einer Reihe weiterer afrikanischer Länder haben sie es auch hier auf Rohstoffe abgesehen: Gold, Kaffee, Edelholz, und vor allem Diamanten. Zentralafrikas Präsident, Faustin-Archange Touadéra, dient ihnen als Marionette – zumindest, wenn man dem jüngsten Enthüllungsbericht der US-amerikanischen Rechercheorganisation The Sentry glaubt.

Parallelstaat der Wagner-Truppen

The Sentry zufolge sei es Moskau mithilfe der Wagner-Truppen gelungen, in den letzten fünf Jahren einen Parallelstaat in Zentralafrika aufzubauen. Der Einfluss reiche vom Büro des Präsidenten über die Befehlskette der Armee bis zu Unternehmen, die die reichen Bodenschätze plündern. „Die Zentralafrikanische Republik ist zu Wagners Terrorlabor geworden“, so Sentry-Konfliktanalystin Nathalia Dukhan.

Wie es mit den Wagner-Truppen nach dem gescheiterten Marsch auf Moskau vor gut zwei Wochen und der Absetzung ihres Chefs Jewgeni Prigoschin weitergeht, ist ungewiss. Aktuell mehren sich jedoch Berichte, wonach Hunderte Wagner-Söldner in den vergangenen Tagen plötzlich die Zentralafrikanische Republik verlassen hätten. Eine „beträchtliche Anzahl“ sei es gewesen, verschwunden im Bauch einer Antonow-Transportmaschine, erzählt der Reporter in Bangui der Redaktion. „Darüber hinaus brechen zurzeit auch die Truppen, die weiter im Landesinneren stationiert sind, in Richtung Hauptstadt auf. Das untermauert die Theorie, wonach der Kreml sie offiziell in die Armee eingliedern möchte, um für Russlands Militär zu kämpfen.“

Wagner-Aktivitäten in Afrika © Quelle: DPA

Das Fachmagazin „Jeune Afrique“ berichtete vor dem Wochenende von 500 bis 600 Wagner-Söldnern, die Bangui in zwei Fliegern Richtung Moskau verlassen hätten. Bei ihnen soll es sich nach Angaben von „Sky News“ um Wagner-Söldner handeln, die sich geweigert hätten, einen Arbeitsvertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium zu unterschreiben. Bis zu 1400 der bezahlten Kämpfer verbleiben demnach in Zentralafrika.

Präsident Touadéra braucht die Söldner

Touadéras Regierung versicherte, dass es sich bei der Mobilmachung keineswegs um einen Abzug handle. Vielmehr sei es eine Rotation, unter der auch neue Kämpfer ins Land kämen. Wunschdenken? Tatsächlich stünde mit einem Wagner-Abzug auch die Zukunft von Präsident Touadéra auf dem Spiel. Mit seiner Wahl im Jahr 2015 hatte die Zentralafrikanische Republik nach einem blutigen Konflikt zwischen muslimischen und christlichen Milizen wieder zu brüchiger Stabilität zurückgefunden. Der ehemalige Mathematikprofessor gab dem Land neue Hoffnung.

Zuletzt sahen viele Beobachterinnen und Beobachter die Fortschritte jedoch in Gefahr. Nicht nur weil Touadéra inzwischen als enger Vertrauter Moskaus gilt: 2021 verhinderten die Wagner-Söldner seine Entmachtung, als Rebellen auf die Hauptstadt Bangui marschierten. Auch wegen seines zunehmend autoritären Regierungsstils steht Touadéra zusehends in der Kritik.

Für Monatsende hat der Staatschef ein Verfassungsreferendum angekündigt. Die Änderung des Grundgesetzes sei nötig, da die derzeitige Fassung nicht mehr die „Sehnsüchte der Bürger widerspiegelt“. Praktischer Nebeneffekt: Durch die Änderung würde die demokratische Uhr auf null zurückgestellt. Dann dürfte Touadéra in eine umstrittene dritte Amtszeit starten.

Will Russland den Präsidenten im Amt halten?

Ist es das, was Moskau die ganze Zeit wollte? Schon 2022 sollen russische Diplomaten die damalige Präsidentin des zentralafrikanischen Verfassungsgerichts, Danièle Darlan, in ihrem Haus aufgesucht haben. Ziel ihrer „unüblichen“ Mission sei es gewesen herauszufinden, wie man den Staatschef im Amt halten könne, erzählte die Höchstrichterin später in Interviews. Statt Rat gab es von der Juristin aber eine Lektion: „Ich machte ihnen klar, dass unsere Verfassung keine dritte Amtszeit zulässt.“ Außerdem habe sie auf die jüngste Geschichte ihrer Heimat verwiesen, in der es wegen machthungriger Präsidenten bereits zu vier Regierungsstürzen gekommen sei. Ein halbes Jahr später verlor Darlan ihren Job.

Bringt der Zentralafrikanischen Republik eine brüchige Stabilität: Präsident Faustin-Archange Touadéra. © Quelle: picture alliance / Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa

Fest steht, dass Moskau auch in Zukunft in dem afrikanischen Staat mitmischen dürfte. Im UN-Sicherheitsrat wurde das Thema vor Kurzem hitzig diskutiert. Im Fokus stand das aufrechte Waffenembargo gegen Bangui. Derzeit kontrolliere ihre Regierung etwa 85 Prozent des Staatsgebiets, sagte die zentralafrikanische Außenministerin Sylvie Valérie Baïpo-Temon. Um Rebellen und Warlords auch noch die übrigen Flächen abzuringen, müssten aber erst die „ungerechten, unproduktiven Sanktionen“ gegen ihr Land fallen – in erster Linie das Waffenembargo. Dafür sprachen sich auch die Vertreter Chinas und Russlands aus.

Widerstand hingegen kündigten die britischen und US-amerikanischen Botschafter an. Sie äußerten Sorge, dass Waffenlieferungen nach Bangui in den falschen Händen enden und das Wagner-Imperium unterstützen könnten. Der US-amerikanische Botschafter Robert A. Wood warf den Söldnern „Menschenrechtsvergehen an Zivilisten und Regierungsvertretern“ vor.

In Sorge ist auch der vor Ort zuständige UN-Menschenrechtsexperte Yao Agbetse. Er appellierte nun an die zentralafrikanische Regierung, „alle erdenklichen Mittel zu ergreifen“, damit das bevorstehende Referendum nicht in weitere Rechtsverletzungen resultiere.