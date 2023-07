Kratz mich, beiß mich, gib mir (keine) Tiernamen

Wien. Dass der Mann einen beliebten Speisefisch im Namen trägt, tut eigentlich nichts zur Sache. Erwähnt sei es an dieser Stelle trotzdem. Denn Stephan Hering-Hagenbeck, weder verwandt noch verschwägert mit dem Silber der Meere, wohl aber per Heirat mit der Hamburger Tiergärtner­dynastie, vollzieht mit seinem Wiener Zoo, dessen Geschäfte er seit 2020 leitet, eine „revolutionäre Kehrtwende“, so preist die „Tiroler Tageszeitung“ ein Interview mit Hering-Hagenbeck an, das vor einigen Tagen publiziert wurde.

Des Pudels oder eben Herings Kern: Der Tierpark Schönbrunn, ältester noch betriebener Zoo der Welt, 1752 gegründet, wird für seine Bewohner zwar weiter Vornamen vergeben – diese künftig aber nicht mehr zu Werbezwecken in der Öffentlichkeit kommunizieren. Man wolle, erklärt sich Hering-Hagenbeck, mit diesem Schritt „dieser Form der Vermenschlichung entgegentreten“. Eine Ankündigung, die man durchaus begrüßen kann. Schließlich ist ein Weißkopf­büschelaffe ein Weißkopf­büschelaffe und kein Werner oder Walter.

Man kann es aber auch bedauern, gar für den falschen Schritt halten, so gut er auch gemeint ist. Denn der Mensch, ein Wesen aus Fleisch, Blut und dauerhafter Selbst­verortung, sucht im Tier auch immer nach sich selbst. Und es gehört zu seinem Menschsein, das, was er sucht, auch zu finden und zu benennen. Namen bauen emotionale Nähe auf. Und sie verkaufen sich auch besser, ob nun im Zoo oder im Fernsehen. „Unser Charly“, das klingt doch gleich viel vertrauter als „Unser dressierter Schimpanse“. Charly, einer von uns, bester Mann. Auch wenn’s halt ein Affe ist.

Die Geschichte von Mensch und Tier und Name mag die Geschichte einer einseitigen Beziehung sein, aber sie ist so alt wie der Mensch selbst. Die alten Germanen erzählten sich von Audhumbla, der hornlosen Ur-Kuh, die Buri, den Stammvater der Götter, aus salzigem Eis freileckte, was man intellektuell schon damals sicherlich nur mit einem kräftigen Schuss Met für sich verarbeiten konnte. Aber immerhin: Das Tier hatte einen Namen, der es von anderen hornlosen Kühen unterscheidbar machte. Genauso wie Prophet Mohammed nicht einfach nur ein Kamel ritt, sondern sein Lieblings­kamel namens Qaswa. Überliefert ist auch der Name des Elefanten, einem gebürtigen Inder, der als kaiserliche Schenkung im 16. Jahrhundert seinen Weg nach Wien fand: Soliman, was insofern nicht nett war, als dass seine Benennung dem Motiv der Demütigung entsprang. Sultan Süleyman der I., Belagerer von Wien und Erzfeind der Habsburger, sollte damit allegorisch als Sklave gehalten werden.

Der Krake wäre kein WM-Star geworden, wenn er nicht Paul geheißen hätte

Heute heißt man in Wien Yang Yang (Panda), Amari (Giraffe) oder Ranzo (Eisbär), folgt damit dem neuzeitlichen menschlichen Trend, mit dem Namen die Herkunft zu würdigen, mindestens aber etwas herbei­zufantasieren, das irgendwie geheimnisvoll und bedeutungs­schwanger klingen soll. Früher war weniger Vornamens­lametta, da hieß man im Tierpark Schönbrunn als Zwangs­mieter des Affenhauses Peter, Gretl, Jonny oder August. Dann vielleicht tatsächlich lieber Gorilla III oder Orang-Utan XI.

Ob die Wiener Melange – nach innen namentlich bekannt, nach außen nullum nomen (N. N.) – nun tatsächlich Schule macht, bleibt abzuwarten. Man darf die Wirkmacht einer solchen Entscheidung aus Schönbrunn zwar nicht unterschätzen, da er nicht nur der älteste, sondern zugleich einer der größten, artenreichsten und renommiertesten Zoos der Welt ist. Aber die Angewohnheit des Menschen, die (lebenden) Dinge beim (zugeteilten) Namen zu nennen, ist ihm halt hartnäckig eingeschrieben. Aus Gründen. Knut, der Eisbär, das verfängt einfach besser als Eisbär, der Eisbär. Und Krake Paul wäre nie in den Adelsstand eines WM-Orakels von nationaler Bedeutung erhoben worden, wäre er einfach irgendein Krake gewesen. Er musste dafür schon Paul sein.

Das Problem war noch nie der Name. Das Problem, das war schon immer der Mensch und sein Umgang mit dem Tier. Er hat es gejagt, gequält und erniedrigt, verschleppt, verschlossen und ausgestellt. Hat ihm sein Tiersein genommen. Ein Berggorilla im Zoo bleibt ein Berggorilla, der seinem natürlichen Lebensraum entrissen wurde. Dabei spielt es keine Rolle, ob er namenlos ist, ob ihn die Pflegerinnen und Pfleger, sagen wir, Benno nennen, oder ihn gleich die ganze Welt unter diesem Namen kennt. Benno darf nicht mehr sein, was er eigentlich ist. Insofern wäre nicht einmal die Bezeichnung Berggorilla richtig.

Dass der Wiener Zoo mit seiner Entscheidung ernsthaft und aufrichtig versucht, ein sensibleres Bewusstsein bei den Besucherinnen und Besuchern zu fördern, ist zwar durchaus glaubhaft. Es geht aber auch darum, ein Geschäfts­modell in die Zukunft zu retten, das eigentlich nicht mehr zum Zeitgeist passt und seine Legitimation bald einzig daraus zu beziehen scheint, dass die ursprünglichen Lebens­räume der gezeigten Tiere immer weiter zerstört werden. Schön ist das nicht. Und vielleicht passt es dann tatsächlich nicht, dem Spitzmaulnashorn, dem es ja sowieso völlig egal ist, auch noch einen supersüßen Namen zu verpassen.

Es wäre eine Erlösung, nur „Mörtel“ müsste sich umstellen

Nun denn, stellen wir uns vor, dass wir uns daran tatsächlich ein Beispiel nehmen. Dass wir unser Verhalten und Verhältnis zum Tier neu ausverhandeln, angefangen bei der scheinbar trivialen Namensgebung. Aber, so viel Konsequenz muss sein, so mögen wir dann auch bitte die hochnot­peinlichen Tiernamen aus unseren zwischen­menschlichen Beziehungen verbannen. Herr Hering darf gerne weiter so heißen, aber Mausi, Hasi und Katzi sind ab sofort verboten.

Blöd für Richard Lugner, altersmäßig so etwas wie der Gröndlandhai der Wiener High Society, und seinen unangenehmen Hang zum tierisch depperten Kosenamen für seine blutjungen Teilzeit­freundinnen, gerade soll er sich von „Täubchen“ getrennt haben. Für die meisten anderen aber wäre es eine Erlösung. Insofern ist der Vorstoß aus Schönbrunn vielleicht dann doch gar nicht so saudumm.