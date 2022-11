Bis zum 16. Dezember soll die Strecke nach dem Zugunglück nahe Meinersen noch gesperrt bleiben. Warum dauern die Aufräumarbeiten so lange? Ein Ortsbesuch.

Am Feuerwehrhaus der Samtgemeinde Meinersen steht der alte Leitspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Derselbe Satz, der auf dem nahegelegenen Waldbrandgedenkstein zu lesen ist, der an ein Großfeuer erinnert, bei dem am 10. August 1975 fünf Feuerwehrleute von Flammen eingeschlossen wurden und starben. Dieser Tage findet in der Gegend wieder ein Großeinsatz vieler Feuerwehreinheiten statt. Diesmal ist man vereint im Kampf gegen die Folgen eines Zugunglücks.