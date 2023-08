﻿Zurückgespult: Die Audiokassette wird 60 Jahre alt

Das alte Ding geht noch. Dieses sanfte Walzen, das oszillierende Rauschen – schon das scheinbare Nichts, das sich zu Beginn einer von vorn abgespielten Audiokassette aufspannt, rollt einen ereignisreichen Klangteppich aus. Da konnten die Dolbys dieser Welt sich noch so bemühen um die technische Unterdrückung von Störgeräuschen: Eine Kassette war eine Kassette.

Eine Kassette ist eine Kassette. So viele Jahre lag sie da oben, auf dem Dachboden, in der Mottenkiste der Fortschrittsverlierer, gleich neben der vergilbten Telefonzellenbezahlkarte und anderem Tand von vorgestern. Erst wurde sie Ende der Neunziger von der Compact Disc überholt, als diese mit der Verbreitung von in Heimcomputern verbauten CD-Brennern das Monopol der Be- und Überspielbarkeit der Kassette aufbrach. Dann kam die MP3, und es ging zu Ende. Die Kartondeckel schlossen sich, für die Kassette begann ein Leben in Dunkelheit.

Bis heute. Anlässlich des 60. Geburtstags der Kompaktkassette, wie sie eigentlich heißt, habe ich mein letztes noch auffindbares Mixtape zurück ans Licht geholt. Eine Zeitmaschine im Format 10,16 Zentimeter Länge, 6,35 Zentimeter Breite, 1,27 Zentimeter Tiefe. Der schwerfällige Playknopf des alten Rekorders rastet ein. Da ist es, dieses hypnotische Pulsieren, bevor die Musik einsetzt, alle Erinnerungen sind sofort wieder da. Nun, fast alle: Was da für Raritäten oder Peinlichkeiten drauf sein könnten, darüber lässt sich nur spekulieren. Es gibt keine beschriftete Hülle mehr, die Kassette ist nackt. Also: zuhören und bangen.

Track eins: Starship – We Built This City

Okay, meine Eighties-Phase also. Das Lied ist aus dem Jahr 1985, da war ich noch nicht auf der Welt, das habe ich erst zwei Jahre später nachgeholt. Reichte, um mit der Kassette hinreichend sozialisiert zu sein, noch Mitte der Neunziger ging man ohne den Walkman, von dem noch die Rede sein muss, nicht außer Haus. Da war die Kassette natürlich schon längst erwachsen, 1963 hatte man sie auf der Internationalen Funkausstellung (Ifa) in Westberlin vorgestellt.

Wie Philips den deutschen „Partner“ Grundig vor vollendete Tatsachen stellte

Strittig ist heutzutage, ob es am 28. oder am 30. August 1963 war, aber unstrittig ist, dass es sich um eine Entwicklung der Niederländer von Philips handelte. Wobei es um den Hergang dann doch einigen Streit gab: Ein Team um den Ingenieur Lou Ottens hatte im Geheimen am Projekt der Zweilochkassette samt Rekorder gearbeitet, die dann den Vorzug erhielt gegenüber der Einlochkassette, an der Philips unter Beteiligung der deutschen Konkurrenz von Grundig offiziell getüftelt hatte. Erst kurz vor der Ifa wurde Grundig informiert. Das Magnetband zwischen beiden war zerrissen.

Track zwei: Dire Straits – Walk of Life

Der Weg allen Lebens ist kompliziert, jedenfalls kam die Kompaktkassette gut an, sie löste schließlich ein nerviges Problem: Die klassischen Tonbänder waren unpraktisch, klobig, Philips bot Abhilfe mit einer kleinen Alternative für die Jackentasche, mit A- und B-Seite, je 30 Minuten Spielzeit, spätere Ausbaustufen hatten eine kombinierte Spielzeit von 90 Minuten und mehr. Aber: Es fehlte das ultimative Abspielgerät für den Massenmarkt.

Die Niederländer hätten es gerne entwickelt, aber es waren die Japaner von Sony, die das Musikhören im Jahr 1979 revolutionierten. „Der Walkman“, sagte der 2021 gestorbene Philips-Entwickler Ottens einmal dem Journalisten Wierd Duk für einen „Zeit“-Artikel, „war die Anwendung überhaupt für die Audiokassette.“

Track drei: Eddie Money – Take Me Home Tonight

Nimm mich mit nach Haus, nimm mich vor allem aber mit nach draußen, das war das Versprechen des Walkman, und er löste es mit Bravour ein. Das tragbare, batteriebetriebene Abspielgerät mit Kopfhörern ließ den Markt für Audiokassetten explodieren. Die Jugend in den Achtzigern kann ohne den Walkman nicht gedacht werden, er befreite die Musik aus den Kinderzimmern. Erstmals war es möglich, wirklich immer und überall seine Lieblingslieder zu hören, im Bus, auf dem Fahrrad, oder als Max in der nostalgiegeladenen Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“, wenn Vecna mal wieder rumstresst. Das Ding ist Popkultur. Ich hatte selbst einen, einmal wurde er mir vom Direktor der Grundschule abgeknöpft, weil ich in der Pause eine überspielte Ärzte-LP gehört hatte. Punk’s not dead, oder so. Leider ist das Teil nicht mehr aufzufinden.

Track vier: Asia – Heat of the Moment

Dieser Gitarrenriff von Steve Howe aus dem Jahr 1982 kommt irgendwie kratzig. Dabei ist das Tape vielleicht um die Jahrtausendwende erstellt worden, vermutlich von einer CD auf Kassette überspielt, keine der berühmten Radioaufnahmen, bei denen man ewig auf ein bestimmtes Lied gewartet und nach Stunden, wenn es dann kam, hastig auf Record gedrückt hat, nur damit der Song nach einer Minute vom Verkehrsfunk unterbrochen wurde. Mixtapes waren Hand- und Herzarbeit, jedes war ein Einzelstück. Nur: So robust die Kassetten auch waren und noch immer sind, setzt ihnen die Mechanik irgendwann zu, die Dinger verschleißen, der Tonkopf magnetisiert, das Band dünnt aus, manchmal frisst es der Rekorder, serviert einem eine dicke Portion berüchtigten Bandsalats, dem nur mit einem Bleistift beizukommen ist.

Dass die Kassettenmusik vergänglich ist, macht sie so wertvoll

Der Klang leidet, mit jedem Spulvorgang, mit jedem Durchlauf. Aber bringt uns das nicht zurück zu dem, was Musik einst für uns war? Nichts zum Berieseln, sondern die wichtigste Sache der Welt? Je öfter man es hört, desto mehr verliert das Lieblingslied an Tonqualität, man muss ihm also Respekt erweisen und aufmerksam lauschen. Dass sie vergänglich ist, zerbrechlich, macht die Kassettenmusik irgendwie wertvoller. Auf den Spotify-Servern werden die unkaputtbaren Musikdateien noch in 1000 Jahren kristallklar zur Verfügung stehen. Aber wer ist dann noch da, um sie zu hören?

Track fünf: George Michael – Faith

Man muss, wie George, den Glauben haben an sich selbst. Die Kassette war da ein Gamechanger: Hier konnte man sein, wer oder was auch immer man sein wollte, DJ, Produzent, Radiomoderator, Hörspielsprecher, Showmaster. Kassettenrekorder mit integriertem Mikro, das war der heiße Scheiß, mit dem man, ohne es zu wissen, die ersten Proto-Podcasts aufnahm. Irgendwo da draußen muss es kilometerweise von Kindern der Achtziger und Neunziger besprochene Kassettenbänder geben. Manches davon im Vergleich zu so einigen Laberformaten der Neuzeit wohl mindestens ebenso sendefähig.

Track sechs/sieben: Lionel Richie – Dancing on the Ceiling / Showaddywaddy – Rama Lama Ding Dong

Lionel tanzt auf der Reling, da wird er plötzlich – total übersteuert – von Showaddywaddy und ihrem „Girl named Rama Lama Ding Dong“ abgegrätscht. Böses Foul, keine Ahnung, was da los war. Aber wo viel Masse ist, kann halt auch nicht durchgängig Klasse sein: 100 Milliarden Kompaktkassetten sollen seit der Markteinführung bis heute verkauft worden sein. Einhundert Milliarden. Klar, dass da dann auch mal was schiefgeht, wenn man sich ein Tape zusammenbaut. Sollte nur nicht passieren, wenn man es verschenken will, und von den Mixtapes wurden im Laufe der Jahrzehnte etliche verschenkt. Zum Muttertag, zum Vatertag, zum Geburtstag, zu Weihnachten. Und, natürlich: an den Schwarm. Schnulzen und Schmonzetten, die an die Herzschmerzgrenze gehen und darüber hinaus. Hach! Es war Liebe. Und wenn es mit der nichts wurde, blieben zumindest diese Lieder.

Die Hidden Tracks aus dem Giftschrank

Jetzt wird’s cringe, wie die digitale Streamingjugend sagt, eine Parade der Peinlichkeiten folgt auf dem Dachbodenfund: Techno, viel zu leise, das muss Marusha sein, „Somewhere Over the Rainbow“. Und dann, wieder sehr ruppig, drängeln sich Wham mit „Last Christmas“ vor – kein Scherz. Es kracht, das ist der Play-Knopf, der offenbar auch genug hat, aber eigentlich nur sagen will: Die A-Seite ist durchgespielt. Wenden bitte, Zeit für die B-Seite. Beginnt gleich wieder mit Happy Hardcore aus den Neunzigern, Mark ’Oh, „Tears Don‘t Lie“. Aber plötzlich, völlig unvermittelt, erklingt eine E-Gitarre. Es ist meine eigene, ich habe offensichtlich eine Jam-Session aufgenommen, gute 20 Minuten Kindermetal brennen sich durchs Kassettenband, abrupt wie originell zurückgepfiffen von Otto Waalkes’ „Wir haben Grund zum Feiern“. Dann: Stille, sanftes Walzen.

Outro

Die Kompaktkassette wird 60 Jahre alt. Aber wem gratulieren wir hier eigentlich? Einem Zombie? Nein, denn allen Abgesängen zum Trotz hält sie sich bis heute in ihrer Nische, in die sie sich einst zurückziehen musste. Die Kassette lebt. Und ihr Marktanteil wächst sogar, vor allem auf dem Gebiet kommerzieller Musikveröffentlichungen, Zahlen aus den letzten Jahren belegen das. In England haben sich die Verkäufe innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt, in Deutschland erreichten die abgesetzten Einheiten 2018 ihren höchsten Stand seit 2004, mittlerweile wird im sechsstelligen Bereich verkauft. In den USA kratzen die Absatzzahlen sogar an der halben Million.

„Es erinnert mich an die frühen Tage des Vinyl-Revivals“, sagte Scott Register vom Label Thinkindie Distribution im vergangenen Herbst dem Magazin „Rolling Stone“. Schallplatten sind längst wieder etabliert als Musikerzeugnisse zum Anfassen zwischen all dem, was sonst nur noch als körperlose digitale Information irgendwo im Zwischenspeicher herumgärt. Und die Kassette könnte folgen.

Viele Künstlerinnen und Künstler, Indie- und Mainstreambands veröffentlichen mittlerweile wieder Musikkassetten. Im Hip-Hop und im Metal hat sich das Format sowieso immer gehalten, durch Tape-Trading, das Tauschen und Weitergeben neuer Musik unter Fans, sind Gruppen wie Metallica einst überhaupt erst groß geworden. Und so haben Metallica denn auch ihr aktuelles Album „72 Seasons“ im April zusätzlich auf Kassette herausgegeben. Und selbst Billie Eilish, Lady Gaga oder Taylor Swift haben ihre jüngsten Alben auf diesen magischen, kleinen Plastikdingern veröffentlicht.

Die Kompaktkassette lebt. Seit 60 Jahren walzt sie sich milde rauschend durch Raum und Zeit. Ich glaube, ich höre jetzt öfter mal wieder rein. Der Fund vom Dachboden bleibt unten.