Zwei Edelsteine in New York für je knapp 35 Millionen Dollar versteigert

New York. Ein roter und ein pinkfarbener Edelstein haben bei einer Auktion in New York je knapp 35 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) eingebracht. Ein pinkfarbener Diamant, der einst in Botsuana entdeckt worden war, und ein Rubin aus Mosambik wurden am Donnerstag für die Rekordpreise von je 34,8 Millionen Dollar versteigert, wie das Auktionshaus Sotheby’s mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser pinkfarbene Diamant wurde einst in Botsuana entdeckt. © Quelle: -/Sotheby's/dpa

Die Edelsteine gehörten zu den makellosesten und seltensten ihrer Art, hieß es. Wer sie ersteigerte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

RND/dpa