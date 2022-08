Auch Österreich hat mit schweren Unwettern und Sturmböen zu kämpfen. An einem Badesee in Kärnten war der Sturm so heftig, dass er mehrere Bäume zum Umstürzen brachte. Zwei Kinder starben dabei, mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.

Umgestürzte Bäume an Badesee: Zwei Kinder sterben in Österreich

Unwetter in Kärnten

St. Andrä. Zwei Kinder sind im Zuge eines schweren Unwetters am Donnerstag im österreichischen Bundesland Kärnten ums Leben gekommen. Wie Polizei und Rotes Kreuz mitteilten, stürzten an einem kleinen Badesee in St. Andrä mehrere Bäume um. Zwei Kinder starben, rund zehn weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Verkehrsverbindung nach Italien gesperrt

Durch die Sturmböen stürzten auch Dutzende Bäume bei Griffen auf die Südautobahn (A2) in Kärnten. Außerdem kam es zu Stromausfällen in Tunnels. Die wichtige Verkehrsverbindung nach Italien wurde für Aufräum- und Reparaturarbeiten an mehreren Stellen gesperrt.

