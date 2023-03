Zwei Mädchen wegen versuchten Mordes an 14-Jähriger vor Gericht

Hannover. Zwei Mädchen müssen sich wegen versuchten Mordes an einer 14-Jährigen vor dem Landgericht Hannover verantworten. Der nicht öffentliche Prozess startet am 17. April, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die minderjährigen Angeklagten sollen im Oktober vergangenen Jahres einen Streit mit der 14-Jährigen gehabt haben. Dabei haben sie laut Anklage versucht, diese auf einem etwa fünf Meter hohen Parkhausdeck in Barsinghausen (Region Hannover) an den Schultern zu packen und über die Brüstung zu schubsen. Sie wollten laut Anklage das Handy der 14-Jährigen rauben. Die beiden angeklagten Mädchen waren zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt. Sie wurden 2007 geboren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baden-Württemberg: Landesregierung will Altersgrenze im Strafrecht überprüfen Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg will die Altersgrenze für Minderjährige im Strafrecht überprüfen lassen. © Quelle: dpa

Dem Opfer gelang zunächst die Flucht aus dem Parkhaus. Dann sollen die Angeklagten das Mädchen jedoch gefunden und geschlagen sowie getreten haben, bis es sein Handy herausgegeben habe. Die 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Gericht hat insgesamt drei Verhandlungstage anberaumt.

RND/dpa