Zweibeiniger Fuchs in Großbritannien gesichtet

Der Fuchs wurde in einem Garten in Großbritannien gesichtet. (Symbolbild)

Seltene Sichtung in der britischen Grafschaft Derbyshire: Ein Paar bekommt dort in seinem Garten Besuch von einem zweibeinigen Fuchs. „Wir haben so etwas noch nie in freier Wildbahn gesehen“, kommentiert ein Wildtierexperte aus der Region.