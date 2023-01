Zweite Januarwoche bleibt wechselhaft mit Schnee in Hochlagen - Freude währt aber nur kurz

Das neue Jahr ist außergewöhnlich mild gestartet. Und auch die Aussichten für die zweite Januarwoche versprechen kaum eine Änderung. „Es bleibt bei den für Januar sehr milden Temperaturen und dem wechselhaften Wetter“, sagt Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Wochenende startet relativ trocken. Im Norden und Osten kann es am Samstagmorgen noch regnen. Am Abend wird von Westen her Regen erwartet. Schuld ist Sturmtief Constantin, durch das der Wind auch wieder etwas zunehmen wird. „Es besteht aber nach aktueller Vorhersage keine Sturmgefahr“, erklärt Schmidt. Eine richtige Abkühlung bringt das Tief allerdings nicht. An der Nord- und Ostsee werden bis zu 8 Grad erwartet, ansonsten überwiegend zweistellige Plusgrade und am Rhein bis zu 14 Grad. Der Sonntag wird ähnliche Temperaturen bringen, allerdings wird es mehr regnen. Am trockensten ist es noch im Südosten Deutschlands. Im Westen und Norden ist es windig.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Kurzweiliger Neuschnee in den Höhenlagen zum Wochenstart

In der Nacht zu Montag nimmt Wind vor allem auf den Bergen im Südwesten stärker zu. Aber auch im Rest der Bundesrepublik können Böen auftreten. Es kühlt ein wenig ab auf bis zu knapp unter 10 Grad. Schmidt erwartet dazu Regen und Graupelschauer. „In den Hochlagen könnte es wieder ein wenig weiß werden“, sagt der Meteorologe. Die Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen und des Schwarzwaldes liegt am Montag bei 600 bis 700 Metern. „Es wird dort ein wenig Neuschnee geben und es kann sich eine kleine Schneedecke bilden. Allerdings wird diese nicht lange halten“, prognostiziert Schmidt aufgrund der immer noch milden Temperaturen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Dienstag gestaltet sich von den Temperaturen und dem Wetter her ähnlich. Der Experte erwartet „kühles Schauerwetter und ein paar Schneeschauer in den Hochlagen der Mittelgebirge. In den Tälern reicht es maximal nur für Graupelschauer.“ Im Laufe des Tages trifft schon wieder die nächste Warmfront in Deutschland ein, sodass es flächendeckend etwas milder wird und es Regen gibt. Am Mittwoch werden bereits wieder über 10 Grad erwartet, es bleibt windig. Die Nächte bleiben in der Woche außer in den Hochlagen der Mittelgebirge frostfrei.

Wohl kein Wintereinbruch im Januar mehr

„Insgesamt eine sehr wechselhafte Woche. Ein durchgreifender Wintereinbruch ist nicht in Sicht. Es ist immer mal wieder ein bisschen kälter oder wärmer.“ Vor dem 20. Januar und wahrscheinlich auch bis zum Ende des Monats wird im Flachland kein Schnee fallen. In den Hochlagen kann es ab und zu zumindest zeitweise winterlich mit einer kleinen Schneedecke werden. „Das ist aber nichts Dauerhaftes. Es kommt immer wieder der nächste Warmluftschub“, betont Schmidt.