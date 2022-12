1,5 Millionen ukrainischen Kindern droht psychische Erkrankung

Laut Unicef Deutschland drohen etwa 1,5 Millionen Kindern in der Ukraine Depressionen, an Angstzustände und posttraumatische Belastungsstörungen. Zur Linderung der Not habe Unicef in der Ukraine insgesamt 140 Kinderzentren eingerichtet.

Düsseldorf. Kinder und Jugendliche in der Ukraine leiden nach Angaben von Unicef psychisch stark unter den Auswirkungen des Krieges in ihrem Land. „Unicef schätzt, dass etwa 1,5 Millionen Kinder in der Ukraine ein sehr hohes Risiko haben, an Depressionen, an Angstzuständen und an posttraumatischen Belastungsstörungen zu erkranken“, sagte Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag).

Dieser Ausnahmezustand richte in der Psyche der Kinder sehr großen Schaden an, sagte Schneider. „Mütter berichten, dass sie schon für Zweijährige psychologische Hilfe brauchen, weil sie nicht wissen, wie sie ihr Kind beruhigen können“, schilderte der Geschäftsführer.

Zur Linderung der Not habe Unicef in der Ukraine insgesamt 140 Kinderzentren eingerichtet, in denen Jungen und Mädchen spielen können und nach Bedarf auch psychologische Betreuung bekommen.

