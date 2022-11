﻿Die Marine muss weiter warten: keine Korvetten aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen

Entscheidung am 8. November Entscheidung am 8. November

USA vor Zwischenwahlen: Was Sie über die „Midterms“ wissen sollten

In den USA stehen am 8. November die wichtigen Zwischenwahlen an - die Menschen entscheiden dann neu über die Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus. Kann Joe Biden auch die zweite Hälfte seiner Amtszeit durchregieren? Hier lesen Sie, was Sie über die „Midterms“ wissen sollten.