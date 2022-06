Seit inzwischen 100 tagen tobt Russlands brutaler Angriffskrieg in der Ukraine. Trotz zahlreicher Verluste äußert sich Kiew-Bürgermeister Vitali Klitschko siegessicher. Dafür nennt er auch konkrete Gründe.

Kiew.100 Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat sich Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko siegessicher gezeigt. Russland führe einen „barbarischen Krieg zur Vernichtung der Ukraine und der Ukrainer“, sagte er in einem Selfie-Video, das er am Freitag in seinem Telegram-Kanal veröffentlichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Zu hören ist auch Luftalarm, den es in der ukrainischen Hauptstadt immer wieder gibt. 100 Tage Krieg seien voller blutiger Schlachten, Verluste und Todesfälle, sagte Klitschko.

Die unbesiegte Stadt: Wie der Alltag von den Menschen in Kiew jetzt aussieht Die Menschen in Kiew trotzen ihrer Angst. Sie strömen trotz der Gefahr von Luftangriffen in die Frühlingssonne und auf die Terrassen der Cafés und Bars. Einsamkeit und Angst verbergen sich hinter der Lebenslust. Kiew nimmt sich keine Zeit zum Trauern. Jetzt mit RND+ lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist aber auch eine Zeit des Mutes und der Ausdauer“, so der frühere Box-Weltmeister. „Wir stehen und kämpfen alle zusammen. Jeder an seinem Platz. Wir bewundern unsere Streitkräfte“, sagte er.

Die Ukraine werde sich von den „russischen Barbaren“ befreien. „Ja, es wird schwierig. Aber ich glaube, dass jeder von uns diese Prüfungen mit Würde überstehen wird. Denn dies ist ein Krieg des Bösen und des Guten. Und Güte und Gerechtigkeit gewinnen immer noch.“

100 Tage Krieg gegen die Ukraine: So hat sich die Situation in der Welt verändert Zeitenwende in der deutschen Außenpolitik, ein überraschend geschlossener Westen, Debatten über ein Energie-Embargo. © Quelle: dpa

Die Ukraine sei stärker und erfolgreicher geworden, sagte der 50-Jährige. „Deshalb werden wir gewinnen!“ Der russische Präsident Wladimir Putin hatte den Angriff auf die Ukraine am 24. Februar befohlen und das Nachbarland aus mehreren Richtungen überfallen. Inzwischen konzentrieren sich die Kämpfe vor allem auf die Ostukraine.

RND/dpa