Weniger Bürokratie, schnellere Planung

14 Punkte gegen den Wohnungsmangel: Das schlägt die Bundesregierung vor

Mit 14 Maßnahmen will die Bundesregierung die Probleme beim Wohnungsbau in den Griff bekommen (Symbolbild).

Die Ampelregierung will mit einem neuen Konzept gegen den Mangel an Wohnraum in Deutschland vorgehen. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland liegt das Dokument vor. Was plant das Kabinett konkret?