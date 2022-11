„15 Jahre ist super“: Das sagt Wirtschaftsminister Habeck zum Gas-Deal mit Katar

Robert Habeck fordert „robuste Antwort“ der EU auf US-Inflationsgesetz

Die USA haben ein neues Inflationsgesetz beschlossen – und wollen Milliarden in den Klimaschutz investieren. Als Reaktion will Robert Habeck einen grünen Investitionsplan für die Industrie in Europa vorantreiben. Doch das US-Vorbild hat seine „Schattenseite“, so der Bundeswirtschaftsminister.