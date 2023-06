15 Prozent: Türkische Zentralbank hebt Leitzins

Kritik an JVA am Chiemsee

Menschenunwürdig und erniedrigend? Ministerium weist Kritik an „Glaskäfig“-ähnliche Hafträume zurück

Wer im Gefängnis als besonderes Risiko gilt, kann in extra gesicherte Räume gebracht werden. Die Haft in solchen Räumen in einer JVA am Chiemsee bewertet die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter als „menschenunwürdig“. Das Ministerium weist die Kritik zurück.