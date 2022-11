Tausende Menschen nehmen an einer Kerzenlichtmahnwache für die Opfer der Massenpanik an Halloween teil.

158 Menschen gestorben: Südkoreas Parlament will Massenpanik in Seoul untersuchen

Seoul. Das Parlament in Südkorea will sich mit den Ursachen der tödlichen Massenpanik während Halloween-Feiern in Seoul vor fast vier Wochen befassen. Bei der Katastrophe in dem Vergnügungsviertel Itaewon der Hauptstadt kamen Ende Oktober 158 Menschen ums Leben. Wie südkoreanische Sender am Mittwoch berichteten, gab die regierende Partei Macht des Volkes (PPP) ihren anfänglichen Widerstand gegen eine parlamentarische Untersuchung auf. Die Bedingung sei, dass die Nationalversammlung zunächst den Haushaltsplan für das nächste Jahr verabschiede.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Massenpanik in Seoul: Fragen zu Sicherheitsvorkehrungen

Den Vereinbarungen zufolge soll nun eine 18-köpfige Untersuchungskommission gebildet werden, die die Arbeit möglichst in dieser Woche aufnehmen soll. Das Gremium soll sich aus neun Abgeordneten der Demokratischen Partei, die die größte Oppositionsgruppe bildet, sowie sieben von der PPP und zwei weiteren Mandatsträgern zusammensetzen. Strittig bleibe die Frage, ob der Lagebesprechungsraum im Präsidialamt ebenfalls Ziel der Untersuchungen werde, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender KBS.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tödliche Massenpanik in Seoul versetzt Südkorea in tiefe Trauer Offiziellen Angaben zufolge ist die Zahl der Menschen, die bei einem Gedränge in Seoul ums Leben gekommen sind, auf 156 gestiegen. Die Ermittlungen halten an. © Quelle: Reuters

Die Tragödie sorgte bei den Menschen des Landes für großes Entsetzen. Auch löste sie Fragen nach den Sicherheitsvorkehrungen aus. Am Dienstag hatten einige Opfer-Familien bei einer Pressekonferenz in Seoul der Regierung vorgeworfen, nicht genug getan zu haben, um die Katastrophe zu verhindern. Zu dem Unglück kam es, als Zehntausende Menschen dicht gedrängt zu unorganisierten Halloween-Partys zusammenkamen. Im Gedränge in einer schmalen Seitengasse stürzten zahlreiche Menschen zu Boden, erstickten, wurden zerquetscht oder totgetreten.

RND/dpa